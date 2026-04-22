Las canciones que suenan en el biopic de Michael Jackson: tracklist de la banda sonora

Michael Jackson llega a la gran pantalla con Michael, el biopic dirigido por Antoine Fuqua que llega el 22 de abril a las salas de cine. La película cuenta el ascenso a la fama de 'el rey del pop' desde 1966 hasta 1988. Así, dos actores dan vida al cantante: Juliano Valdi encarna los años de infancia, y a partir de 1978 lo hace su sobrino Jaafar Jackson.

Con un presupuesto de 155 millones de dólares, Michael cuenta la historia del estadounidense a través de la conflictiva relación con su padre y, por supuesto, de la música. El largometraje incluye varias escenas musicales en conciertos, en el estudio y en los rodajes de los videoclips de Beat It y Thriller.

Por supuesto, la película cuenta con una banda sonora titulada Michael: Songs From the Motion Picture que se estrena el viernes 24 de abril en físico y en plataformas de streaming. Las 13 canciones del álbum suenan durante el biopic, y eso incluye temas de The Jackson 5 (I'll Be There), The Jacksons (ABC) y la carrera en solitario de Michael Jackson (Billie Jean, Bad).

Las 13 canciones de la banda sonora de 'Michael'

Cara A

1. I'll Be There – The Jackson 5

– The Jackson 5 2. Never Can Say Goodbye – The Jackson 5

– The Jackson 5 3. Who's Lovin' You – The Jackson 5

– The Jackson 5 4. Medley: I Want You Back / ABC / The Love You Save – The Jacksons

Cara B

1. Ben – The Jacksons

– The Jacksons 2. Don't Stop 'Til You Get Enough – Michael Jackson

– Michael Jackson 3. Beat It – Michael Jackson

Cara C

1. Thriller – Michael Jackson

– Michael Jackson 2. Billie Jean – Michael Jackson

– Michael Jackson 3. Wanna Be Startin' Somethin' – Michael Jackson

Cara D