Las canciones que suenan en el biopic de Michael Jackson: tracklist de la banda sonora
Michael, el biopic sobre 'el rey del pop', llega el 22 de abril a la cartelera, dos días antes del lanzamiento oficial de su banda sonora: Michael: Songs From the Motion Picture. El álbum de la película incluye 13 canciones destacadas de la carrera del estadounidense.
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Michael Jackson llega a la gran pantalla con Michael, el biopic dirigido por Antoine Fuqua que llega el 22 de abril a las salas de cine. La película cuenta el ascenso a la fama de 'el rey del pop' desde 1966 hasta 1988. Así, dos actores dan vida al cantante: Juliano Valdi encarna los años de infancia, y a partir de 1978 lo hace su sobrino Jaafar Jackson.
Con un presupuesto de 155 millones de dólares, Michael cuenta la historia del estadounidense a través de la conflictiva relación con su padre y, por supuesto, de la música. El largometraje incluye varias escenas musicales en conciertos, en el estudio y en los rodajes de los videoclips de Beat It y Thriller.
Por supuesto, la película cuenta con una banda sonora titulada Michael: Songs From the Motion Picture que se estrena el viernes 24 de abril en físico y en plataformas de streaming. Las 13 canciones del álbum suenan durante el biopic, y eso incluye temas de The Jackson 5 (I'll Be There), The Jacksons (ABC) y la carrera en solitario de Michael Jackson (Billie Jean, Bad).
Las 13 canciones de la banda sonora de 'Michael'
Cara A
- 1. I'll Be There – The Jackson 5
- 2. Never Can Say Goodbye – The Jackson 5
- 3. Who's Lovin' You – The Jackson 5
- 4. Medley: I Want You Back / ABC / The Love You Save – The Jacksons
Cara B
- 1. Ben – The Jacksons
- 2. Don't Stop 'Til You Get Enough – Michael Jackson
- 3. Beat It – Michael Jackson
Cara C
- 1. Thriller – Michael Jackson
- 2. Billie Jean – Michael Jackson
- 3. Wanna Be Startin' Somethin' – Michael Jackson
Cara D
- 1. Human Nature – Michael Jackson
- 2. Working Day and Night – Michael Jackson
- 3. Bad – Michael Jackson