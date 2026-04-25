¿Cómo participar en el juego de 'Una fiesta de muerte'? Gana 3.000 euros desde casa

"Uno de ellos va a ser asesinado": llega Una fiesta de muerte, el mayor misterio de la televisión | antena3.com

Una fiesta de muerte , el nuevo programa de Antena 3, cuenta con una modalidad interactiva que permite jugar a los espectadores desde casa. Además, ¡uno de ellos se llevará un premio de 3.000 euros! ¿Quieres ganar? Te contamos cómo participar en este artículo.

Una fiesta de muerte, el game show presentado por Àngel Llàcer, se estrena este 25 de abril a las 22:00 en Antena 3. El programa permite que los espectadores ejerzan como investigadores desde casa. Y no solo eso, sino que pueden jugar de manera online para acumular puntos y ganar un premio de 3.000 euros.

De esta forma, la audiencia puede analizar las pistas, sospechar de los implicados y tratar de descubrir al asesino de Una fiesta de muerte: Muerte en el Museo. Pero ¿cómo funciona la mecánica del juego?

¿Quién puede jugar?

Según los términos y condiciones del juego, puede participar "únicamente las personas físicas mayores de 18 años y residentes en España". Pero hay excepciones. Por ejemplo, los empleados de Atresmedia y sus familiares están excluidos de poder ganar el concurso.

¿Dónde jugar?

Los espectadores de Una fiesta de muerte pueden jugar en tiempo real mediante el escaneo de un código QR, sin necesidad de descargar ninguna aplicación y de manera gratuita. También es posible acceder a través de investiga.antena3.com. La experiencia empezará cuando empiece la emisión del programa en Antena 3.

¿Cuándo empezar a jugar?

Para dar comienzo a la investigación, los usuarios deben registrarse y aceptar las Bases Legales. Con estos datos, el equipo podrá ponerse en contacto con el ganador. Solo hace falta registrarse una vez a través de un formulario que se abrirá antes del inicio del programa para que los espectadores estén preparados a las 22:00.

¿Cómo se suman puntos?

Para ganar, es obligatorio descubrir quién es el asesino —una persona famosa que no es ninguno de los siete participantes del episodio—. Sin embargo, se pueden acumular puntos para tener más posibilidades de ser el vencedor.

Durante el programa, los espectadores pueden introducir el nombre del sospechoso —que se puede ir cambiando durante la emisión—, reconocer pistas ocultas y responder a varias preguntas. Además, durante la publicidad también se puede participar en juegos adicionales para desbloquear pistas. Aparte de responder bien, es importante hacerlo lo antes posible.

Según las normas, "cada punto ganado equivale a 1 boleto de sorteo. Los boletos que el participante haya acumulado se introducen en una tómbola digital. Cuantos más aciertos en los juegos, más boletos se introducirán en la tómbola en nombre del participante. Por ejemplo, si el participante ha recibido 100 puntos, se introducen 100 boletos en la tómbola; pero si el participante ha recibido 300 puntos, se introducen 300 boletos en la tómbola y las posibilidades de ganar aumentan".

¿Cómo se elige al ganador?

Una vez terminado el juego, se seleccionará al ganador de manera aleatoria entre todos los participantes que hayan acertado quién es el asesino, aunque quienes hayan acumulado más puntos tienen más opciones. La persona premiada con 3.000 euros será contactada por correo electrónico o por teléfono.