¿Quién es Martín Savi? Conoce al concursante de ‘Tu cara me suena’ que cantó con Julio Iglesias cuando tenía solo 12 años

Desde que era solo un niño, la música y su voz han sido las principales herramientas de expresión de Martín Savi, además de un sueño. Ahora este argentino de 21 años se convierte en uno de los concursantes de Tu cara me suena 13 habiéndose despedido del público de su país con dos conciertos, los días 20 y 21 de marzo, en el teatro Avenida de Buenos Aires.

El espectáculo del joven tenor prometía un “viaje musical que cruza la ópera, la canción melódica, el pop internacional y los clásicos de siempre. O Sole Mio, Granada, Caruso, El Fantasma de la Ópera, No llores por mí Argentina y el Brindis de La Traviata, con un momento único, el estreno exclusivo de Lady in Red”. Llenó la sala y, según medios argentinos, conquistó al público “con su voz versátil y emotiva”.

Tras estas dos especiales citas, Savi regresó a España para continuar con la preparación del talent de Antena 3, país con el que tiene una especial relación musical: en Navidad su voz fue protagonista del encendido en Caravaca de la Cruz (Región de Murcia) y hace apenas unos meses participó en otro talent show televisivo donde fue uno de los finalistas.

Con Julio Iglesias y el Papa Francisco

El talento musical de este joven bonaerense es innegable, y desde muy pequeño, su voz destacó en el coro de niños del Teatro Colón y en la academia de Valeria Lynch de Buenos Aires donde se formó y consiguió en poco tiempo el papel protagonista en el musical Pulgarcito. A partir de ahí, las ganas nunca le frenaron y terminó compartiendo escenario con Julio Iglesias o cantándole al Papa Francisco y a Maradona.

Tenía solo 12 años cuando asistió a un concierto del cantante de Soy un truhán, soy un señor en el Estadio Luna Park de la capital argentina ante 25.000 personas. “No lo conocía y dije ‘Voy a tratar de cantar con él. Me puse en la fila 1 a ver si me escuchaba y me escuchó y me invitó a cantar con él”, explicó en el podcast de la radio argentina Zonica.

El mismo arrojo demostró ante el Papa Francisco, a quien le cantó el Ave María en la Capilla Sixtina de forma espontánea: “Fue un momento en el que sentí que tocaba la mano a Dios”. Y también lo hizo ante el futbolista Diego Maradona en el Estadio Olímpico de Roma en el partido Unidos por la paz: “Al terminar el partido me pongo a cantar Solo le pido a Dios. Yo estaba cantando como si fuera una mosca en el desierto, me metí entre la gente y me puse a cantar con él. Tengo muy buenos recuerdos de él”.

Del balcón de su casa a Sanremo y 'Tu cara me suena'

En el año 2019, el ‘niño prodigio’ de la canción —canta en nueve idiomas: español, portugués latín, árabe, hebreo, francés, alemán, italiano e inglés— consiguió otro de sus hitos: ganó el Festival de Sanremo Junior. A partir de entonces comenzó a cantar en galas, conciertos, desfiles de moda y a subir covers a redes sociales.

“Al principio no sabía cómo hacerlo, cómo mostrarme, cómo grabarme... Decidí hacerlo lo más natural: poner un micrófono y ponerme a cantar en el balcón de mi casa. El quinto vídeo tenía ocho millones de visitas”, señala sobre el éxito de esas versiones.

Aunque puede cantar ópera, su género preferido es la música internacional y es capaz de cantar Can’t help falling in love de Elvis Presley, Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto, Il mondo de Jimmy Fontana, Y cómo es él de José Luis Perales o Perfidia de Los Panchos.

De momento, no tiene discográfica, un lujo que se puede permitir porque, como él afirmaba en la entrevista con Zonica, nació en “una situación económica buena y está tranquilo” haciendo lo que le gusta y lo que le apasiona, y contando con el apoyo de sus padres y su hermano.

Una extraordinaria voz, una bonita mirada, mucho carisma y un carácter incansable para seguir trabajando son los motores de Martín Savi, que reconoce que aún tiene muchos sueños por cumplir. “Mi sueño es llenar estadios, transmitir emociones y lograr que quien me escuche se sienta mejor, aunque sea por un momento", reconocía en una entrevista.