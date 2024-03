Conoce a Mckenna Grace: su edad, hace cuántos años es actriz y el problema de salud que sufrió

Mckenna Grace tiene solo 17 años y ya podemos definirla como una estrella de la televisión. La maldición de Hill House, Chilling Adventures of Sabrina, El joven Sheldon o El cuento de la criada son algunas de las series más importantes en las que ha participado y le han permitido ganar un Phoenix Film Critics Society Award y un Hollywood Film Award.

Sin embargo, su carrera comenzó cuando ella tenía solo seis años en la serie Crash & Bernstein (2006), donde tenía un papel recurrente, y tras el que llegaron participaciones en The Goodwin Games, Instant Mom o The Young and the Restless. Su debut en el cine fue en 2013 en la película Goodbye World, a la que han seguido muchas otras.

Una estrella con solo 17 años

La estadounidense, nacida en 2006, tiene un rostro muy juvenil y le ha permitido interpretar a personajes más jóvenes que ella. En Yo, Tonya, interpretaba a la protagonista Tonya Harding cuando era pequeña, mientras que la versión adulta venía de la mano de Margot Robbie y en Capitana Marvel se metía en la piel del 'antes' de Brie Larson.

Ha trabajado con Steven Spielberg en Ready Player One y se ha unido al reparto de la saga Cazafantasmas en Ghostbusters: Afterlife (2021) y recientemente en Ghostbusters: Frozen Empire (2024).

Más allá de ser una estrella de la interpretación, tiene una faceta de cantante y lanzó su primer single, Haunted House, en 2021 y acumula más de dos millones de reproducciones en YouTube. En 2023, estrenó su primer disco Bittersweet 16.

La compleja cirugía a la que se ha sometido

Mckenna no ha ocultado nunca que ha sufrido escoliosis, una desviación lateral de la columna vertebral que se pronuncia en la adolescencia en muchos casos. La actriz fue diagnosticada a los 12 años de una curvatura de 45 grados gracias a su padre que era cirujano, como reveló en 2022 a The Hollywood Reporter.

"Soy una persona muy cariñosa, así que abrazo mucho a mis padres, y cada vez que lo abrazaba, él tocaba mi espalda y mi columna, y me decía que mi espalda se sentía rara", dijo.

Su familia y ella tomaron la decisión de que debía operarse, un complejo procedimiento donde se insertan piezas metálicas en la columna para enderezarla y que deje de torcerse. En redes sociales, compartió cómo había sido y enseñó que había tenido que usar una máquina durante los primeros días para poder volver a andar correctamente.

De hecho, estuvo lidiando con la operación mientras trabajaba como actriz: "En Cazafantasmas, no se escondía mucho un gran aparato ortopédico para la espalda, viejo y tosco. Pero en su mayor parte, me lo guardé para mí. Aunque no es el tipo de cosa que es una responsabilidad, no quería que las producciones pensaran demasiado y pensaran que yo era una responsabilidad".

En otros proyectos tuvieron que adaptarle el vestuario y finalmente optó por tomarse un descanso para recuperarse tras unos rodajes muy intensos en El cuento de la criada: "Fue muy difícil programar una cirugía en medio de todo lo que estaba haciendo. Había estado filmando desde mayo, y luego pasé directamente de ese proyecto a otro que trabajaba seis días a la semana, como horas de adulto, y eso fue por un mes".

Tiene 17 años y es una de las actrices con una carrera en ascenso, al puro estilo de Millie Bobbie Brown. Su carisma y talento la convertirán en poco en una estrella de la pantalla.