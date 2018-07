El corto de amor gay entre dos niños que hace latir millones de corazones en YouTube

Está demostrado que el amor no entiende de fronteras, ni de edades, ni de sexos. In a Heartbeat (En un latido), es el cortometraje que ha arrasado en las redes por su historia de amor gay entre dos niños. El corto ha nacido gracias a dos estudiantes de Florida y se posiciona en el segundo lugar de tendencias de Youtube con más de 10 millones de visualizaciones en dos días.

Cuando el corazón late al compás del corazón de otra persona, es imposible decirle que pare. Esta es la idea que han querido reflejar Esteban Bravo y Beth David, los creadores del cortometraje In a Heartbeat (En un latido).

Un corto que a pesar de ser mudo, lo dice todo. No hacen falta palabras. El amor consiste en eso; en una mirada, en un suspiro, en las mariposas en el estómago... En definitiva, en no tener que explicar qué sientes porque se te nota en el brillo de los ojos. La historia es sencilla: dos niños se enamoran en el instituto y el corazón de uno de ellos manda por encima de lo que dice su cabeza. Pero, ¿qué pasa con lo que pensarán los demás?

Todavía se mira por encima del hombro a dos personas del mismo sexo que quieren estar juntas. En pleno siglo XXI se sigue viendo mal que dos hombres o dos mujeres se den un beso en el parque o vayan de la mano por la calle.

El cortometraje refleja esta realidad. Una mala mirada de los compañeros cuando los dos niños están cerca basta para que el espectador se de cuenta de este "atraso" en la sociedad. ¿Acaso el amor tiene que estar marcado por algo que no sea simplemente el amor? Éste no entiende de sexos, ni de razas, ni de edades, precisamente por eso esta historia se ha hecho viral. Por su sencillez y el reflejo de una realidad que está presente, pero no bien vista todavía por algunos.

Los creadores pusieron en marcha su idea y elaboraron el crowdfunding en Kickstarter para financiar la banda sonora, mientras que ellos mismos diseñaron el guión y la animación del film. Ahora, un año después, el cortometraje se posiciona en el segundo lugar de tendencias de Youtube con más de 10 millones de visualizaciones en dos días.

Parece que, a pesar del atraso que todavía sufre nuestra sociedad respecto a la homosexualidad, estamos avanzando "pasito a pasito". Y es que, Thomas O. Staggs, vicepresidente de Disney, ha confirmado que en el año 2018 conoceremos a la primera princesa Disney lesbiana. El argumento tradicional de la compañía se romperá con este nuevo proyecto que dentro de poco verá la luz, donde la protagonista no besará a un príncipe, sino a una princesa.

¡Viva el amor!