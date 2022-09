"Sé que se van a decepcionar, pero en realidad no escribí el tuit que decía 'Friends no fue divertido', pero desearía haberlo hecho".

Es el comentario que Kanye West dejó recientemente en su cuenta de Instagram (luego borró) y que no gustó demasiado a Courteney Cox.

La actriz que dio vida a Monica Geller durante 10 temporadas no pudo resistirse y le contestó a través de Instagram con un vídeo cargado de ironía. Al más puro estilo Friends.

En el vídeo se ve a Cox con el móvil en la mano leyendo comentarios en internet mientras escucha la canción Heartless de West. Ahí es cuando se cruza con el comentario de Kanye y, después de leerlo dos veces, reacciona de la mejor forma posible. Se acerca al altavoz enfadada, apaga su canción y se va.

"Apuesto a que el viejo Kanye pensó que Friends era divertida", dice el comentario que acompaña su vídeo de Instagram, que supera los 340.000 me gusta y supera los cinco millones de reproducciones.

El comentario de Kanye West, al que respondió Courteney Cox, tiene que ver con una publicación viral de hace dos años que supuestamente había hecho el rapero y que decía: "Friends tampoco era divertida". Durante muchos años se creyó que lo escribió para responder a Jennifer Aniston, que había pedido a sus seguidores que no votaran por West en las elecciones presidenciales de ese año.

Ahora dice que el comentario no es suyo, pero no le hubiese importando hacerlo. Cierto o no, lo que parece claro es que Cox tardará un tiempo en volver a escuchar la música de West.