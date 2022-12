Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz confirman que están esperando un hijo: "No conocemos mayor felicidad"

¡Confirmado! Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han contado que están esperando a un bebé y han criticado no ser ellos los que lo anunciaran.

El último bombazo de 2022. Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han confirmado a través de su cuenta de Instagram que están esperando a un bebé, tal y como publicó Lecturas hace varios días. La pareja se ha mostrado muy alegre con la gestación, pero ha criticado a este medio por lanzarlo antes de que ellos pudieran.

"No hemos podido elegir ni cuando ni como dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes. Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar", ha subido la colaboradora de Zapeando a su red social.

De hecho, ha justificado el enfado que tienen: "Porque había mucha gente importante para nosotros, gente de nuestra familia que no sabía nada, además de que todavía no era seguro decirlo. Ni nos llamaron para confirmar o desmentir".

"Estamos ante el viaje más apasionante"

A pesar de todo, la madrileña ha revelado que están muy contentos con esta noticia: "Aún así estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos".

"No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso", han terminado diciendo.

Se trata de una feliz noticia para la pareja, pero también para todas las personas que los quieren y que estarán con ellos durante los meses que dure el embarazo.