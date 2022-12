Cristina Pedroche, desnuda y secuestrada en la promo de las Campanadas de Fin de Año

La cuenta atrás para despedir el 2022 ya ha comenzado. Y con la cuenta atrás llegan también los primeros rumores sobre cómo será el vestido que Cristina Pedroche elija para la noche más importante del año.

Ya es toda una tradición para la presentadora, que ha convertido el 31 de diciembre en todo un acontecimiento. No hay familia ni casa donde no se comente el look elegido por la presentadora. Este 2022 adelanta que el traje tendrá "trozos de vestidos y cosas" y que será el año con "más show".

Aun quedan unos días para descubrir su apuesta estilística para recibir al 2023 junto a Alberto Chicote desde la Puerta del Sol. Pero lo cierto es que Pedroche ha estado todo este año encerrada en un sótano de Atresmedia esperando a ser convocada para la gran noche. Así lo podemos comprobar en el spot promocional que la cadena ha lanzado para ir calentando la noche de las Campanadas.

"¡Por fin me dejan salir! ¡Me sacan a la calle! Quedan 9 días para mi momento… Nuestro momento", dice la presentadora, a la que sacan de su encierro. Desnuda, con el pelo enredado y sin ver la luz de sol. Así se ha pasado Pedroche los últimos 365 días. Esperaba su momento con ansias y esta -por fin- está a punto de llegar.