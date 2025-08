El doble papel de Bad Bunny en 'Happy Gilmore 2': un cameo y el doblaje de Adam Sandler

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, lleva demostrando desde 2021 que Hollywood guarda un sitio para él. Dominando todas las listas de la industrial musical, el homenajeado cantante que ya cuenta con tres premios Grammy, ha demostrado que no hay faceta que se le resista.

Después de darle ritmo a nuestro verano con su último álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny no solo ha sorprendido con el lanzamiento de su último sencilloALAMBRE PúA, sino que el 25 de julio pudimos verlo en pantalla acompañando a uno de sus mayores ídolos.

Netflix ya ha estrenado en su plataformaHappy Gilmore 2, la secuela de la comedia de 1996, con Bad Bunny en su reparto. Acompañado de múltiples celebridades como Ben Stiller, Travis Kelce, Eminem y Margaret Qually, Bad Bunny destaca como actor como ya había sucedido en otras ocasiones como en la película Fast & Furious 9 (2021), seguido de Tren bala (2022) y Cassandro (2023). Además de haber aparecido en series como Narcos: México (2021 y 2022)

En esta ocasión, Bad Bunny se transforma en Óscar Mejías, un caddie— persona que lleva los palos a los jugadores y jugadoras de golf— que acompaña a Happy en su regreso como golfista. En esta secuela el campeón de golf retirado vuelve al green para poder financiar el sueño de su hija: acudir a una prestigiosa escuela de ballet en Viena.

Pero, no solo lo acompaña siendo Óscar, el puertorriqueño también ha sido el encargado de darle voz a Adam Sandler en la versión "español latino" de esta película. Parece que al cantante, verdaderamente le ha gustado llevar a cabo esta misión, pues este martes 5 de agosto, Netflix publicó una serie de vídeos en los que se ve al cantante imitando al actor en diversas películas.

La admiración mutua de ambos se ha visto reflejada en varias ocasiones. En el podcastNew Heights, Adam Sandler dijo de Bad Bunny: "Demuestra una carisma y naturalidad que traspasan la pantalla". Por no mencionar, que la primera vez que el de Bayamón vio a Sandler, le invadió la ilusión. Se encontraban viendo un partido de Los Lakers cuando la hija de Sandler le dijo que había visto al cantante. Tras verlo, no dudó en saludarlo desde el otro lado de la pista y Bad Bunny no pudo contener las lágrimas de emoción, según contaron en Late Night with Seth Meyers.