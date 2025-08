Primer adelanto del regalo "especial" del 20 aniversario de 'Hannah Montana': un teaser nostálgico

Hace unos días Miley Cyrus adelantaba lo que muchos fans esperaban: una sorpresa para celebrar el 20 aniversario de la serie Hannah Montana, proyecto que ensalzó a la artista al o más alto.

La serie adolescente de Disney marcó a toda una generación con la icónica peluca rubia que convertía por las noches a la adolescente Miley Stewart en Hannah Montana, una superestrella del pop.

Y la de Tennessee aseguró para Sirus XM que le hace ilusión celebrar los 20 años como es debido, y más poco después de haber sido nombrada Leyenda Disney tras dicho papel.

Ahora, Disney ya calienta los motores con el anuncio de que, efectivamente, en el 20 aniversario de Hannah Montana hay algo grande preparado: la compañía ha compartido un breve teaser de lo más nostálgico que ya ha vuelto locos a los fans.

En esos pocos segundos, una cámara se acerca a una peluca rubia con flequillo expuesta en una cabeza de maniquí, mientras de fondo suena The best of both worlds. "Hannah Montana: 20 aniversario. 2026", reza la publicación.

Es en marzo de 2026 cuando la serie cumple esta señalada edad, así que tiene pinta de que Disney y Miley Cyrus irán dando detalles de lo que está por venir.