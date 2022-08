Qué día se estrena 'La Casa del Dragón', la precuela de 'Juego de Tronos'

Muchos echan de menos la superproducción Juego de Tronos. Poco después de que se estrenara el último capítulo de la aclamada serie, HBO anunciaba la precuela de la misma, una ficción que podremos ver dentro de muy poco. La cuenta atrás ya ha comenzado Esto es todo lo que debes saber sobre La Casa del Dragón.

Así era Poniente 300 años antes de Juego de Tronos

La familia Targaryen es la protagonista de esta serie que muestra el reino de Poniente varios siglos antes de que comiencen los hechos de Juego de Tronos, en concreto 200 años antes.

La serie se basa en la novela Fuego y Sangre de George R.R. Martin. La trama está basada en la decisión que tiene que tomar el rey Viserys Targarean para nombrar a un heredero. Por un lado, la tradición no le deja reinar a las mujeres, por lo que Rhaenyra quedaría descartada, sin embargo, Daemon, el hermano menor de esta, no parece la mejor opción para subir al trono dado que es una persona con un carácter muy inestable.

Así es la Dinastía Targaryen

Cuándo estará disponible: fecha de estreno y tráiler

La Casa del Dragón estará disponible en España el próximo 22 de agosto en HBO, plataforma que ya ha adelantado un jugoso tráiler.

George R.R Martin es parte de la producción

La serie tiene como co-creador a George R.R. Martin, autor de la saga, que unirá fuerzas con Ryan Condal. Este último es el showrunner de la serie con Miguel Sapochnik, un veterano en Juego de Tronos que ya dirigió multitud de capítulos.

En el equipo de guionistas también se encuentra Sarah Lee Hest conocida por ser escritora y productora de series como Orange is the New Black.

Un extenso reparto

Al igual que ocurría con Juego de Tronos, habrá varias voces protagonistas de la serie y muchísimos personajes por lo que el reparto será extenso.

El protagonista indiscutible es Paddy Considine que interpreta al rey Viserys Targarean, pero le acompañan otros actores que tendrán un destacado papel como Olivia Cooke, que interpreta a Alicent Hightower (esposa de Viserys), Emma D'Arcy, que se convierte en la Princesa Rhaenyra Targaryen o Matt Smith, que será el Príncipe Daemon Targaryen.

Otros nombres destacados del reparto son Fabien Frankel que interpretará a Criston Cole, Rhys Ifans que dará vida a Otto Hightower, Steve Toussaint que se convertirá en The Sea Snake, Eve Best se transformará en la princesa Rhaenys Velaryaon y Sonoya Mizuno será Mysaria.

¿Habrá dragones?

Muchos fans se han hecho esta pregunta desde el anuncio de la serie y la respuesta es sí, tendrá dragones, en concreto han confirmado que podrán verse 17 de estas poderosas criaturas.