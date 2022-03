Daniel Radcliffe se ofrece para interpretar este mítico personaje de Marvel

Hace ya más de 20 años que Hugh Jackman mutó en Lobezno gracias a la saga X-Men. Desde ese momento, el personaje de Marvel se ha visto asociado al actor australiano, que hasta entonces había desarrollado su carrera en el teatro. Ese papel supuso su salto al estrellato global, convirtiéndose además en uno de los hombres más reclamados para photocalls, portadas de revistas y todo tipo de publicidad.

Hace cinco años ya que Jackman se despidió del personaje que le dio la fama mundial en Logan, el último film de la saga, estrenado en 2017. No fue una transición fácil para el actor, que reconoció que Lobezno era parte de él. "Estoy listo para dejar de interpretar a Lobezno, pero nunca he sentido que sea un adiós propiamente dicho porque es parte de quien soy. He visto a muchos actores despedirse de un papel decisivo en sus carreras y estar devastados. No sé, tal vez aún no me he hecho a la idea, pero yo siento que llevo al personaje dentro de mí", contó a Efe.

Hugh Jackman en 'Logan' // seestrena.com

¿Será Radcliffe el nuevo Lobezno?

Fue el pasado mes de septiembre cuando se supo que Marvel tenía previsto preparar una nueva película de Lobezno en la que se explore su lado más salvaje y despiadado. Se trataría de una cinta que formaría parte de una ampliación del universo cinematográfico de Marvel, con títulos diseñados y pensados para un público más adulto.

Desde entonces, no han dejado de surgir rumores sobre quién interpretará a este nuevo Wolverine (Lobezno en inglés). Aunque hay voces que aseguran que la compañía no desiste a la hora de intentar captar a Jackman para retomar el papel, otros mantienen que el actor Daniel Radcliffe tiene muchas papeletas para convertirse en Lobezno.

Preguntado por estos rumores, el actor británico asegura que es consciente del revuelo sobre este tema pero echa balones fuera a la hora de confirmarlo. "Muchas veces la gente me aborda y me dice, 'Oye, escuché sobre las noticias de Lobezno, eso es genial'. Y mi respuesta es que no sé nada al respecto", contó a un periodista del podcast Phase Zero durante un photocall.

Además, el eterno Harry Potter tiene dudas sobre si su altura sería adecuada para el papel. Lo cierto es que aunque Jackman es mucho más alto que Radfliffe, en los cómicos Lobezno aparece dibujado como una criatura más bien bajita.

"Agradezco que alguien claramente haya pensado 'Lobezno es bajo en los cómics, debería hacerlo un tipo bajo', pero no los veo pasando de Hugh Jackman a mí. Pero, ¿quién sabe? Demuestra que me equivoco, Marvel", bromeó el actor.

Mientras Hugh Jackman tiene 1,88 metros de altura, Daniel Racliffe mide 1,65 m.

En una entrevista de 2019 con Pedro J. Garcia para ecartelera, Kevin Feige y el productor Eric Hauserman Carroll confirmaron que, aunque no sabían nada de los rumores de los fans, Radcliffe había visitado sus oficinas. "Daniel es definitivamente alguien de quien hemos estado hablando", dijo Carroll.