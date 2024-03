David Bustamante se saltó una norma de OT antes de entrar en la academia: "Se lo solté a todo el mundo"

David Bustamante se saltó la primera norma de la academia de Operación Triunfo antes incluso de entrar en el concurso.

El cantante, que tenía 19 años en 2001, ha hecho la confesión en el programa El camino a casa de Albert Espinosa al visitar una de sus cafeterías habituales de San Vicente de la Barquera, su pueblo natal.

Allí se encontró con la responsable del local, que ya entonces estaba al frente y con quien se saltó la norma. "Coincidimos en un parque temático toda la familia y en septiembre te ibas al último casting de Oviedo", contó esta, a lo que Bustamante añadió. "No podía decir nada pero se lo solté a todo el mundo".

"Me dijeron que no dijera nada y yo... '¡Que voy a ir a la tele!'. Tú imagínate. De un pueblo de 3.500 personas y, de repente, a ver si me ven y me graban un disco... Era algo tan lejano...", contó el cantante, que no solo pasó el casting sino que quedó tercero.

San Vicente de la Barquera se movilizó el día de la final, el día de la victoria de Rosa López, y colocó a su vecino en el podium de OT 1.