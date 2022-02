No están siendo unos buenos meses para Michael Madsen. El actor, conocido por las películas de Quentin Tarantino como Reservoir Dogs o Kill Bill, perdió a su hijo el pasado mes de enero y ahora, apenas un mes después de este terrible acontecimiento, ha sido arrestado.

Según ha informado E! News, Madsen ha sido detenido por la policía en Malibú después de que los cuerpos de seguridad de la ciudad californiana recibieran una llamada de servicio. Al actor se le acusa de presunto allanamiento y no es la primera vez que tiene conflictos con la policía, pues ya fue arrestado en 2012 y 2019.

Su hijo se suicidó hace un mes

Este insólito suceso ocurre apenas un mes después de que la familia Madsen tuviera que hacer frente a uno de los momentos más difíciles de su vida. Y es que el hijo del actor, Hudson Madsen, de 26 años, se suicidó el pasado mes de enero mientras estaba en el ejército y estacionado en Hawai.

Un duro golpe para el actor y su familia, "desconsolados y abrumados por la pena", que aseguraban estar en shock: "Mi hijo, con quien acabo de hablar hace unos días, dijo que estaba feliz. Su último mensaje de texto fue: Te amo, papá. No vi ningún signo de depresión. Es tan trágico y triste. Solo estoy tratando de darle sentido a todo y entender lo que sucedió. Tenía los típicos desafíos de la vida que la gente tiene con las finanzas, pero quería una familia. Él estaba mirando hacia su futuro, por lo que es alucinante. Simplemente no puedo comprender lo que sucedió".

El actor, de 64 años, ha solicitado que se haga una investigación en el ejército, pues su sospecha es que le habían generado algún malestar porque necesitaba ayuda con su salud mental.

El actor continúa con su carrera cinematográfica

A pesar de este incidente y la dolorosa muerte de su hijo, el actor pretende continuar con su carrera cinematográfica. De hecho, en los próximos meses podremos verle participando en obras como Cosmic Radio, Damon’s Revenge, Until We Meet Again o Incarnation.