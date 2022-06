El día que Susana Griso vaciló a una de las personas más poderosas del país

La presentadora de Espejo Público Susana Griso ha contado a Pablo Motos en su visita a El Hormiguero una de las anécdotas más "tierra trágame" que ha vivido jamás. Todo ha sido a raíz de una pregunta del presentador, que ha querido saber si era verdad que guarda muchos nombres en clave en su agenda telefónica.

"Sí, que luego me olvido porque les pongo nombres, pseudónimos y luego digo "pero qué?" y voy probando" ha contado la periodista, que reconoce haber hecho alguna que otra llamada a alguien pensando que era otra persona y tener que descifrar por su voz con quién estaba hablando.

Motos le ha dicho que a el también le había ocurrido y que si él contaba una anécdota y ella otra. Y es que Pablo tiene guardadas en su agenda a dos "Isabel Amiga" y no sabe si se trata de su amiga Isabel, dentista; o de Isabel Preysler. No se atreve a llamar porque ninguna de las dos si quiera tienen foto de WhatsApp.

Cuando ha llegado el turno de Susana se lo ha pensado dos veces. "No se si contarlo, me voy a arrepentir", pero al final lo ha contado: "Me envió un mensaje una persona con mucho poder en este país y le empecé a vacilar mucho porque me pensaba que era otra", explicaba la presentadora.

En el mensaje le decía que estaba sobrevolando su tierra, y en ese momento se dio cuenta de quién era por las imágenes de los informativo de la casa y se quedó en shock. "¿Era un político?" le ha preguntado Pablo a lo que ella ha respondido que sí. "¿Un político con mucho poder?" insistía, "con helicóptero", ha respondido Susana entre risas.

Ese dato acortaba la lista de posibles políticos, señalando a alguno de los presidentes de España. La presentadora ha reconocido que no fue ni Rajoy ni Aznar, entonces Pablo Motos no ha dudado en afirmar que se trataba de Pedro Sánchez, y las hormigas lo confirmaban.

El presentador ante el silencio de Griso ha dicho "tú no has dicho nada, yo le he sugerido, aquí no ha pasado nada estamos hablando de broma", aunque como dice el dicho, quién calla, otorga.