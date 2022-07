El duro golpe de María Lo después de ganar la décima edición de MasterChef

María Lo se ha convertido en la ganadora de la décima edición de Masterchef después de una reñida final que acabó llevándose su nombre. Tras un primer cocinado y la mítica prueba de exteriores, que ella no tuvo que disputar porque ya fue seleccionada como duelista en la primera, llegó la batalla final.

¿En un lado de los fogones? María Lo. ¿En el otro? Verónica, la segunda finalista de la noche. Ambas elaboraron sus propios menús para intentar conseguir el ansiado premio.

Finalmente, fue la gaditana quien quedó en primera posición con un menú que comenzaba con una oda a Cádiz, continuaba con una fusión gallego-catalana y culminaba en un postre con aromas de oriente.

No obstante, el gran premio de la edición terminó siendo un triunfo agridulce, ya que, poco después de ganar, María Lo perdió a uno de sus seres queridos.

La triste pérdida que vivió tras su triunfo

María Lo contó en una reciente entrevista con el Diario 20 minutos, que más de una vez se le ha pasado por la cabeza la posibilidad de hacerse con el trofeo porque cuenta con muchos conocimientos gastronómicos.

De esta manera, la aspirante de 32 años se ha definido a sí misma como "una tía muy friki" y amante de "la cocina real".

Pero claro, no es solo lo que cocines, es cómo gestionas las pruebas, cómo te puede la presión o no te puede... "Hay muchísimos factores. Eso era lo que a lo mejor en los primeros programas me hacía pensar: ‘pues igual no llego’", afirmaba.

No obstante, la victoria de María Lo ha resultado ser algo amarga, ya que una semana después tuvo que enfrentarse al fallecimiento de su padre.

"Él falleció el 7 de mayo y yo había salido de MasterChef una semana antes. No pudo asistir a la final porque estaba enfermo", confesó al Diario 20 minutos.

"Me protegieron mucho porque mi padre fue el primero que dijo: ‘no le digáis nada a la niña, que está viviendo su sueño y sé que le va a afectar en su camino", añadió.

No obstante, la joven ha afirmado sentir mucha pena por el hecho de que su padre no estuviese en la gran final, ya que, de alguna manera, le dedicó a él su menú: "Esta gran pasión por la cocina viene de él", confesaba en la entrevista.

No obstante, la joven chef ha afirmado sentirse afortunada por pasar con él su última semana de vida y contarle todo lo que había vivido y lo que había conseguido.

"Por lo menos lo pude compartir con él, que eso para mí era fundamental", señaló la chef, explicando así el motivo por el que su padre no pudo asistir a la gran final.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Tras la hazaña conseguida y la fama obtenida, la gaditana ha expresado su deseo de seguir ligada a la cocina.

“Me voy a ir al Basque Culinary Center porque quiero seguir aprendiendo y porque para mí es el mejor premio. Estoy deseando irme a Donosti y volver a estudiar", afirmaba la cocinera en la entrevista.

Cabe destacar que, entre las opciones que maneja, se encuentra la de abrir un restaurante en Barcelona con platos que se identifiquen con ella. No obstante, por el momento este proyecto no es inmediato.