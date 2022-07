Y el ganador de 'MasterChef 10' es...

Tras meses de competición y unos últimos programas tan polémicos como exigentes, la 10ª edición de MasterChef España, una de las más especiales desde su estreno en 2003, ha celebrado este lunes su esperadísima gran final.

Adrián, David, Verónica y María Lo se vieron las caras en una cita en la que ganó la gran favorita: María Lo. La joven de Chiclana de la Frontera se impuso a sus compañeros haciéndose así con el cuádruple premio. Este incluye el título de ganadora, la posibilidad de publicar su propio libro de recetas, formación en el Basque Culinary Center y 100.000 euros en metálico.

María Lo llegó a la última fase junto a Verónica. Ambas duelistas tuvieron que preparar un menú completo y fue el de la gaditana de 32 años el que más convenció. María Lo preparó los siguientes platos:

Primer plato: un tartar de atún de Almadraba que evoca su infancia en Cádiz.

Segundo plato: con elementos de la cocina catalana

Postre: su reconciliación con la cultura China, y utiliza lichi, yuzu, pimienta rosa y matcha.

"Estoy en una nube, no sé si me lo creo o no me lo creo. Ganadora de MasterChef 10. ¡Es muy fuerte!", dijo la ganadora al recibir el premio. "Superación y satisfacción personal inmensa".

María Lo una apasionada de la cocina y a lo largo de los últimos programas se ha postulado como la principal favorita a la victoria final.

La joven, de padre chino y madre gaditana, entró en el programa con un objetivo principal: demostrar su valía en los fogones. Y vaya si lo ha conseguido.

Nacida en Cádiz y residente en Barcelona, ha contado en numerosas ocasiones a lo largo del programa que siempre ha tenido muy claro que quería dedicarse profesionalmente a la cocina para así convertir su pasión en trabajo.

"Han sido tres meses de tener las emociones a flor de piel, de enfrentarme a mis mayores miedos, de poner toda la carne en el asador y dar lo mejor de mi, de dedicarme a algo que me pone los pelos de punta y me emociona, cocinar", escribió en Instagram al conocerse la noticia.

María Lo y el papel de su exnovia en 'MasterChef'

María Lo se enteró del casting de MasterChef 10 gracias a su hoy exnovia, Teresa. Las dos aspirantes coincidieron en la edición, aunque Teresa salió mucho antes.

Según contó María Lo, fue su expareja quien le inspiró para empezar en la cocina y, aunque fue expulsada a mitad de edición, se llevaron a las mil maravillas. Ambas tienen ahora nuevas parejas y en el programa recordaron su relación con mucho cariño.

La nueva pareja de María Lo

María Lo mantiene ahora una relación con la terapeuta Patricia Pasquin, con quien ha compartido numerosas imágenes en redes sociales.

María Lo nunca ha hablado siempre abiertamente de su sexualidad, salvo con su padre, a quien se la ocultó hasta poco antes de entrar en el programa.

"o sabes cómo es mi padre. Al entrar aquí fue cuando le dije que era lesbiana. Para mí esto es el mayor regalo del mundo, el poder sincerarme con mi padre, que sepa esta parte tan importante de mí, que la ocultaba", contó la joven, a la que el padre respondió con gran naturalidad. En un vídeo le respondió que lo único que le importaba es su felicidad.

"Es lo que siempre he estado esperando de mi padre, que se sienta orgulloso de mí. Me ha hecho un montón de ilusión, ha sido enternecedor. ¿Qué pasa cuando los hombres se hacen mayores? Que se vuelven muy ñoños, como mi padre", bromeó la joven, que en este tiempo en el programa ha tenido que enfrentarse a un duro golpe. Su padre falleció el 7 de mayo con 83 años y de ahí las emocionantes palabras que le dedicó en Instagram tras la victoria: "A mi padre, que aunque ya no esté conmigo lo siento muy cerca y sé que me acompaña y que está orgullosísimo de mí".