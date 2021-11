Eddie Redmayne se arrepiente de su papel en 'La chica danesa': "Fue un error"

Fue en el año 2015 cuando se estrenó en cines La chica danesa, una película en la que el actor Eddie Redmayne se pone en la piel de una de las primeras mujeres transgénero de la historia. Su personaje estaba inspirado en la figura de Lili Elbe, la primera persona conocida en someterse a una cirugía de cambio de sexo.

Han pasado seis años desde entonces. Parece poco tiempo, pero lo cierto es que las circunstancias que rodean al colectivo transgénero han cambiado considerablemente. Si antes el debate sobre su presencia en el mundo del cine o las series se reducía a círculos minoritarios, ahora la conversación ha llegado hasta el público y los consumidores. Son muchas las figuras que reivindican la necesidad de espacios que normalicen y visibilicen al colectivo, y eso se consigue dándoles trabajo, contando con 'elles'.

Así, con los años, Redmayne ha llegado a la conclusión de que su papel en La chica danesa debía haber sido interpretado por una persona del colectivo transgénero en vez de una persona cis (que se identifica con el género asignado al nacer). Si se lo volviesen a ofrecer ahora, no lo aceptaría.

La chica danesa // Focus Features

"No, no lo aceptaría ahora. Hice esa película con las mejores intenciones, pero creo que fue un error", asegura en una entrevista con The Sunday Times."La mayor discusión sobre las frustraciones en torno al casting se debe a que muchas personas no tienen una silla en la mesa. Debe haber una nivelación, de lo contrario vamos a seguir teniendo estos debates", añade el intérprete, poniendo de relieve las escasas oportunidades que tienen las personas del colectivo en el séptimo arte. No solo no se les contrata para dar vida a personajes independientemente de su sexualidad, sino que para los papeles en los que sí relatan una historia de cambio de sexo, siguen siendo personas cis las que ocupan su lugar. Un claro ejemplo es el de La Chica Danesa.

La conversación sobre el film de Tom Hooper vino a raíz del papel que ahora mismo interpreta en la obra de teatro Cabaret, que se representa en el Playhouse de Londres, donde Redmayne da vida al Maestro de Ceremonias, un personaje que adoptado por intérpretes LGTBIQ+. "De todos los personajes que he leído, este desafía el encasillamiento. Le pediría a la gente que venga a verlo antes de juzgar", mantiene.

Contra J.K Rowling, autora de 'Animales Fantásticos y Dónde encontrarlos'

Eddie Redmayne es Newt Scamander en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, la saga de películas basadas en los ibros de J.K Rowling donde se expande todavía más el universo de Harry Potter. El actor quiso distanciarse en 2020 de los comentarios de la célebre autora, que en sus redes sociales difunde discursos que cuestionan la identidad transgénero.

"No estoy de acuerdo con los comentarios de Jo. Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las identidades no binarias son válidas. Nunca quisiera hablar en nombre de la comunidad, pero sé que mis queridos amigos y colegas transgénero están cansados de este constante cuestionamiento de sus identidades, que con demasiada frecuencia resulta en violencia y abuso. Simplemente quieren vivir sus vidas en paz, y es hora de dejar que lo hagan", dijo.