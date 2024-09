"Entiendo a tu madre": Ana Obregón se emociona con la enfermedad de Àngel Llàcer y recuerda a su hijo Aless

Ángel Llàcer ha reaparecido en televisión, donde ha narrado cómo vivió a enfermedad que casi le quita la vida. Allí también enseñó las secuelas físicas que le ha dejado la bacteria shigella.

El actor ha querido hablar también en Y ahora Sonsoles, donde ha repasado cómo su prioridad era despedirse de sus seres queridos, principalmente de sus padres: "Viene tu madre, viene llorando y tú la intentas animar".

"Yo estaba decidido a morirme, me había tocado a los 50 años y le decía que me iba feliz y había hecho muchas cosas, porque lo único que te queda son los sentimientos", ha relatado.

Ana Obregón, presente en plató, no ha podido evitar emocionarse al escuchar al presentador, y le ha dedicado sus mejores deseos al humorista. Llàcer ha empatizado con ella y ha rememorado: "Yo le decía a mi madre que era mayor, que tenía 50 años y había vivido mucho, pero ella me decía que le daba igual, que yo era su hijo".

"Ese momento de tu madre lo entiendo muchísimo porque yo a mi hijo no me atreví a decirle que no iba a vivir", ha expresado la bióloga, entre lágrimas. La colaboradora ha instado a la gente a "coleccionar momentos con las personas que quieres".

"Entiendo a tu madre, le mando un beso muy grande", ha añadido Obregón, muy emocionada. "Cuando has estado en el infierno, ya te parecerá todo una maravilla", le ha expresado la colaboradora de Y ahora Sonsoles ante la recuperación del presentador.

Chenoa rompe a llorar al hablar con Àngel Llàcer

Otra compañera que ha hablado con Llàcer en directo ha sido Chenoa, su inseparable en el jurado de Tu cara me suena.

También muy emocionada, le ha lanzado: "Eres tan fuerte y tan maravilloso, se notaba que no estabas. Yo te he tenido tantos años a mi izquierda, que dicen que es el lado del corazón, y faltabas ahí"

"Para, que no quiero llorar", le ha contestado, compungido, el presentador. Aún así, la cantante le ha mandado sus mejores deseos: "Espero que estés bien".

Así, Llàcer ha dicho que Laura ha estado con él en todo momento y le ha ayudado mucho: "Me he sentido muy querido y estoy muy agradecido".

"Lo importante es el aquí y ahora estoy muy afianzada a esa filosofía. Lo importante es que te quiero y te voy a seguir mandando giffs", le ha dicho, desde el cariño.