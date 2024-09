Àngel Llàcer reaparece y muestra las impactantes secuelas de su enfermedad

Àngel Llàcer ha pasado unos meses muy trágicos a causa de una enfermedad de la que se contagió en un viaje a Vietnam. La situación del presentador ha sido muy crítica, tanto que él mismo ha temido por su vida.

El cómico contrajo la bacteria shigella, la cual se recorrió todo su cuerpo provocándole dolor de estómago, sangre en las heces y mucha fiebre. La enfermedad, que consumía su cuerpo poco a poco dejando tejido muerto, le hizo estar en la UCI, pero finalmente pudo salir de ello y recuperarse paulatinamente.

Su estado de salud le hizo ausentarse de la mayor parte de la última temporada de Tu cara me suena, pero el resto del jurado actualizaba cada vez que podía la situación de su compañero, al que mandaban muchos ánimos.

Ahora, Llàcer ha reaparecido ante las cámaras, y lo ha hecho a través del programa Col·lapse de la televisión catalana 3Cat. Por supuesto, su vuelta a las pantallas le emocionó tanto a él como al público, y con mucha tranquilidad relató lo que había vivido.

De hecho, el presentador se ha bajado los pantalones ante la petición del público y ha mostrado inmensas cicatrices que le atravesaban la pierna de arriba a abajo, pero también de un lado a otro.

"Esta fue la primera operación", ha explicado mientras recorría con el dedo la primera marca, muy larga. Acto seguido, ha señalado el resto de marcas que tiene por el muslo y el gemelo.

"Lo que pasó fue que indiscriminadamente fueron sacando", ha contado sobre lo que hicieron los médicos en quirófano sobre el tejido afectado por la bacteria, dada la gravedad de la enfermedad.

Llàcer, muy emocionado

En el programa presentado por su amigo, Ricard Ustrell, Àngel Llàcer se ha abierto completamente con el público. "Todo comenzó con dolor de barriga y fiebre. Fui al hospital en Madrid, me pusieron una lavativa, me dieron el alta y me fui a casa. Al día siguiente volví porque seguía mal, y estuve ingresado diez días. Pensaba que ya estaba curado, que la bacteria había muerto y ya estaba", ha relatado.

"Tenía la pierna muy mal, pero pensaba que era algo muscular. Tenía que ir a trabajar y no escuché a mi cuerpo", ha explicado sobre el proceso.

Asimismo, el catalán ha expresado cómo se sentía: "Me pasó algo muy extraño, y es que tuve la premonición de que esa semana me iba a morir". Tal era su dolor que acabó ingresado: "Iba al fisio y de vuelta al coche no podía caminar (...) Volví al hospital y decidieron ingresarme para hacerme pruebas".

A partir de ahí se ha sometido a distintas operaciones: en la primera de ellas le diagnosticaron fascitis necrotizante por la que perdió el 30% del gemelo.

Muy emocionado, Llàcer ha contado: "Dos días después se complicó la cosa. Me dijeron que tenían que volver a operarme y veía que todo el equipo estaba espantado. Dijeron que era una operación muy complicada, que en casos similares que habían tratado la persona siempre había muerto. Me dijeron que o salía sin pierna, o no salía". Por ello, se despidió de sus seres queridos.

"No creía al 100% que me moriría, pero si me moría quería al menos haber dicho adiós. Me despedí de mis amigos y de mis padres. Perder a un hijo es lo peor que puede pasar, pero intentaba decirles que había vivido intensamente y que me iba contento y pleno. Ese día se me instaló la muerte, es una sensación muy fuerte”, ha narrado, entre lágrimas.

Finalmente salió con vida, y no perdió la pierna, aunque ha tenido que aprender de nuevo a caminar con la ayuda de la rehabilitación. "Esa sensación de agarrarse a la vida es tremenda", ha expresado Àngel Llàcer, quien ya se encuentra recuperado.