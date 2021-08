"Eres la banda sonora de nuestras vidas": El emotivo adiós olímpico de Almudena Cid a Paloma del Río

Te interesa La imagen más triste de los JJOO: pasa del primer puesto al 31º porque su caballo se negó a saltar

Paloma del Río ha dicho adiós a los Juegos Olímpicos este domingo 8 de agosto, después de más de 30 años al frente de la retransmisión de deportes como la gimnasia rítmica y artística, el patinaje o la hípica. La periodista se despide así de media vida dedicada a la narración de deporte olímpico, con la final de gimnasia rítmica por equipos y cerrando la cobertura de la ceremonia de clausura, poniendo fin a esta etapa.

Nueve Juegos Olímpicos ha cubierto la narradora española, acompañada siempre de figuras importantes del deporte de nuestro país. Así, ha podido narrar algunas de las finales más especiales de disciplinas algo más minoritarias, como las cuatro de Almudena Cid o las medallas de Gervasio Deferr en Sidney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008.

El emotivo mensaje de Almudena Cid para Paloma del Río

Acompañada de su fiel comentarista durante los últimos años, la exgimnasta Almudena Cid, Paloma del Río ha retransmitido su última competición olímpica, momento tras el que ambas se han emocionado bastante. Sin embargo, la deportista española ha querido homenajear a la periodista en su adiós a la gimnasia con unas palabras que, sin duda, han llegado al corazón de cualquiera que haya vivido escuchando sus narraciones.

"No sé si es tu última retransmisión. Yo besé dos veces el tapiz, eso quiere decir que no sabemos lo que va a ocurrir, te quedan mundiales y europeos. Yo quiero darte las gracias por el espacio que le has dado siempre al deporte minoritario y al femenino. Creo que gracias a ti han tenido voz y lugar deportes que tenemos que mirar en las últimas páginas de los periódicos y a los que les dedican muy poquito tiempo en los telediarios. Pero tú has sido capaz de ponernos voz a muchos deportistas y consideramos que eres la banda sonora de nuestras vidas. Así que, gracias por todo lo que has dado, por lo que nos estás dando y por lo que, espero, que nos sigas dando", aseguró Almudena Cid, muy emocionada durante su discurso.

A su vez, la periodista de TVE respondía, también muy emocionada al oír las palabras de su compañera, y sin poder casi reprimir las lágrimas: "Esta es la última, salvo sorpresa, retransmisión de gimnasia olímpica que voy a hacer. En dos meses tenemos el Mundial, Almu, y me queda la ceremonia nada más, pero todo en esta vida empieza, todo en esta vida acaba".

"Yo he sido muy feliz haciendo los Juegos Olímpicos. Muy feliz. Nunca pensé que iba a estar en estas circunstancias... y yo solo quiero darle las gracias a la gente por todo el cariño que me hacen llegar en la gimnasia, en los deportes minoritarios, y si de algo ha valido el esfuerzo, pues adelante. Encantada y muchas gracias, Almu, por acompañarme en este viaje porque han sido siete Juegos Olímpicos contigo. Y yo estoy emocionadísima de que las cosas mejoren. Le agradezco a todo el mundo el cariño que siempre nos han mostrado", concluía Paloma del Río, tras tantos años de trabajo y tantas retransmisiones.