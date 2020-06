Muere la actriz Rosa María Sardá a los 78 años

La actriz Rosa María Sardá ha fallecido en Barcelona a los 78 años de edad, según informa la Academia de Cine.

Sardá ganó dos goyas como Mejor Actriz de Reparto, por 'Sin vergüenza' y '¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?'. Recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia, y aunque en su trayectoria se encuentran multitud de papeles en el cine y el teatro, Sardà era muy conocida por su faceta cómica en la televisión.

"NO ESTOY EN EL MEJOR MOMENTO DE MI VIDA"

El pasado mes de abril la actriz hablaba confinada desde su casa con Jordi Évole de la crisis del coronavirus, una situación de la que aseguraba que "no saldremos mejores". "Seguirán vendiendo armas, seguirá existiendo la explotación del hombre por el hombre, seguiremos recibiendo pateras de gente que no quiere nadie, seguirán existiendo los campos de refugiados, seguiremos exactamente igual", se lamentaba.

En aquel momento, el presentador le preguntaba a la actriz por el cáncer que padecía y que finalmente no ha podido superar. Rosa María Sardà aseguraba en aquel momento que "está controlado".

"No estoy en el mejor momento de mi vida porque a los 78 años no se está en el mejor momento de la vida", reflexionaba. "Estoy enferma, más o menos. Yo tengo un cáncer, pero no saben dónde lo tengo y se lo inventan".

"Yo no lucho contra nada. No se lucha contra el cáncer, es una cuestión de que los que se ocupan de ti tengan más o menos tino a la hora de programar unas medicaciones, pero no se trata de un match. El cáncer siempre gana". Ante esta visión pesimista, Évole destacaba que "siempre no".

Antonio Banderas ha sido de los primeros en lamentar esta triste noticia. "Con gran tristeza decimos adiós a una de las grandes de la escena española. Querida por todos en vida y ahora en el recuerdo".

Algunos usuarios han recordado algunos de sus trabajos en la pequeña y gran pantalla.