Jordi Évole sufre un ataque de cataplexia en plena entrevista con Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Tras su retirada de 'Salvados', Jordi Évole regresa a laSexta con un nuevo programa. 'Lo de Évole' se estrena este domingo a las 21.45 y se sumergirá en nuevas historias de relevancia social.

El periodista acudió al programa de Pablo Motos para anunciar este estreno, y allí aprovechó para contar algunas anécdotas de su juventud. Fue después de un pequeño ataque de risa cuando Évole sufrió un principio de cataplexia, una enfermedad por la cual los músculos se relajan tras un esfuerzo, como reírse, llorar o sentir pánico. El desmayo se produce tras un impulso físico intenso, y aunque Évole no llegó a perder la consciencia, sí provocó un pequeño susto en el presentador. "A ver si te vas a desmayar", le dijo.

Tras unos segundos de incertidumbre, Évole levanta la cabeza. "Me ha dado un poquito, pero me estoy curando", decía, intentando quitarle importancia. Una vez pasado el mal trago, Évole aprovechó para pedir sosiego y sobretodo que a sus padres dejen de decirles: "Tu hijo está a punto de morirse".

Durante su anterior visita al programa de Antena 3, Évole contó que la cataplexia viene de "un desajuste en el sueño, que se manifiesta en esto, que cuando te ríes te caes. El sueño que no has tenido profundamente durante la noche te entra por ahí, y todo el cuerpo se te duerme menos tu cabeza, que sigue consciente". Sin embargo, existen tratamientos para controlarla. "Es de por vida pero no es nada grave", sentenciaba.