La familia de Karlos Arguiñano: su mujer Luisi, siete hijos y trece nietos

Karlos Arguiñano no solo es uno de los cocineros más conocidos de este país, sino que también es alguien muy familiar. Lleva casi 50 años junto a ella y tienen siete hijos y trece nietos.

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más populares de este país. Desde hace más de 30 años, el guipuzcoano ha estado en la televisión demostrando a todo el mundo sus habilidades culinarias, aunque todo el mundo lo conoce por su programa Cocina abierta de Karlos Arguiñano en Antena 3.

Más allá de una increíble trayectoria en el mundo gastronómico, el chef destaca por un tierno lado familiar y en muchas ocasiones ha hablado tanto de su mujer, como de sus hijos y nietos, de quienes está muy orgulloso.

Su matrimonio con María Luisa Ameztoy

Mucho antes de que se convirtiese en uno de los cocineros más cocidos del panorama nacional, Arguiñano daba sus primeros pasos como empresario gastronómico junto a su mujer María Luisa Ameztoy, a la que los amigos llaman Luisi, con quien lleva 48 años de matrimonio.

Se conocieron porque vivían en pueblos vecinos. Él residía en Beasain y ella en Zarauz así que no es de extrañar que se cruzasen y surgiese el amor. Fue entonces cuando Luisi dejó su trabajo en la pescadería familiar para pasarse a la hostelería, un negocio que todavía no ha abandonado. "Mi madre tenía una pescadería y rompió aguas allí mismo, fue a la calle Santa Marina y me parió allí", contaba la mujer del cocinero en una entrevista realizada para el Diario Vasco.

Luisi era muy joven cuando sus padres la enviaron a París a trabajar como niñera interna en un colegio. Después de dos años aprendiendo francés y cumplidos los 15, Luisi vuelve a Zarauz con la intención de seguir formándose. Sin embargo, los apuros económicos no se lo permitieron y tuvo que ponerse a trabajar en la pescadería familiar. "Cualquier día de fiesta mientras las amigas disfrutaban, yo tenía que trabajar y lloraba mucho", contó en la entrevista.

Karlos Arguiñano y su mujer // GTRES

Los siete hijos de Karlos Arguiñano

Karlos y Luisi tienen siete hijos: Eneko, Zigor, Karlos, Martín, Joseba, Amaia y María. La mayoría de ellos han seguido los pasos de sus padres y también se dedican al mundo de la hostelería y la cocina.

Su hijo mayor, Eneko, se encarga de dirigir la sala de KA, el complejo que regenta la familia, y es el jefe de cocina. Martín, por su parte, es quien lleva la empresa del KA. La tercera de ellas, María, también trabaja como jefa de cocina en este complejo. Kigor también figura como jefe de cocina en KA.

Aunque ellos son los mayores, el que está triunfando más es Joseba, el más pequeño. Entre 1996 y el 200 estuvo trabajando en varios programas de televisión de cocina en América Latina y poco después se mudó a España. A día de hoy, colabora con Karlos en su programa en Antena 3.

Por su parte, Amaia y Karlos, son los únicos que no están metidos en el negocio gastronómico. Mientras él trabaja en el cine, ella se encuentra en el mundo de la mecánica para las carreras de pilotos.

Los trece nietos de Karlos Arguiñano

El clan Arguiñano es cada vez mayor y es que tanto Karlos como su mujer tienen trece nietos de sus siete hijos.

El chef no ha hecho públicos los nombres de los pequeños, aunque Joseba en una entrevista con Lecturas habló de la relación que Karlos tiene con sus nietos. "Son treces nietos, el aita confunde los nombres", explicó.

"Creo que alguno seguirá con la tradición familiar, hay muchos que son cocinillas. Mis seis hermanos y yo cocinamos en casa y cocinamos también con nuestros hijos", añadió.

Así, Karlos no solo es un chef brillante, sino que tiene tras él una extensa familia que está ahí para apoyarle en sus negocios y seguir su legado.