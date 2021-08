La favorita para ganar America's Got Talent se retira por culpa del cáncer

Jane Marczewski encandiló al público con su voz y su historia de superación cuando se subió al escenario de America's Got Talent en su primera audición. La joven, conocida en redes como Nightbird, cantó una canción compuesta por ella misma titulada It's Ok.

La joven despertó los aplausos del público y consiguió el pase directo a la final gracias a la valoración del jurado. Sin embargo, una recaída en el cáncer que padece la obliga a apartarse del programa de televisión para tratar su enfermedad.

"Desde mi audición, mi salud se ha deteriorado y la lucha contra el cáncer requiere toda mi energía y atención. Estoy muy triste de anunciar que no podré continuar esta temporada de AGT. La vida no siempre da un respiro a quien se lo merece, pero eso ya lo sabíamos", escribió la joven en su cuenta de Instagram, donde mostró una imagen donde los efectos de la quimioterapia son evidentes. "En mi último análisis, había rastros de cáncer en mis pulmones, mi médula espinal y mi hígado", añadió.

A pesar de que las esperanzas de los médicos no son muy alentadoras, Nightbird no se rinde. "Tengo un 2% de posibilidades de sobrevivir, pero el 2% no es cero. El 2% es algo y espero que la gente vea lo importante que es. Quiero que la gente sepa que soy mucho más que las cosas malas que me pasan", dijo, dejando claro que no se iba a dar por vencida.