El FBI determina que Alec Baldwin apretó el gatillo del arma que mató a Halyna Hutchins

no pudo dispararse sola

Hace aproximadamente un año nos despertábamos con la impactante noticia de que el actor estadounidense Alec Baldwin había matado accidentalmente a Halyna Hutchings, una de sus compañeras de rodaje de la película Rust, después de que el arma que empuñaba de disparase sola.

Supuestamente se trataba de una arma de fogueo que no estaba cargada, algo que no resultó ser cierto, pues el arma disparó contra la directora de fotografía y le quito la vida. Después de que Baldwin se enterase de que finalmente su compañera había fallecido se mostros incrédulo, triste y consternado.

Después de una exhaustiva investigación forense por parte del FBI, han determinado que "el arma no pudo dispararse sola", por tanto el actor habría apretado el gatillo, según reportan los informes a los que ha tenido el medio estadounidense ABC News.

En una entrevista de Baldwin para este mismo medio poco después del incidente, el intérprete de La Huida afirmo que no fue intencionado: "El gatillo no estaba apretado. Yo no apreté el gatillo", relató.

El caso fue clasificado como accidente después de que no se pudiese demostrar que el arma fue cargada con munición real de manera intencionada en el set de rodaje de la película. Actualmente las autoridades no han tomado una decisión sobre el caso y los detectives están aguardando grabaciones telefónicas de Alec Baldwin como parte de la investigación.