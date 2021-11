Freddie Highmore, de cerca: sus años, su abuela gallega, su boda sorpresa y el meme que protagoniza con Johnny Depp

Freddie Highmore, de cerca: cuántos años tiene, cómo se preparó para ser autista en 'The Good Doctor' y quién es su pareja // Getty Images

Freddie Highmore lleva toda la vida antes las cámaras. El actor de 22 años empezó en el cine cuando tenía siete. Desde entonces no ha parado de trabajar, aunque ha tenido tiempo para licenciarse en Cambridge, trabajar como traductor en Madrid y pasar por el altar. En septiembre contó en una entrevista en televisión que se había casado en secreto.

Freddie Highmore tiene 29 años y una trayectoria cinematográfica de 22. El actor, protagonista de The Good Doctor, empezó su carrera en el cine cuando tenía siete años (Women Talking Dirty), aunque su primer gran papel le llegó con 12 en Descubriendo Nunca Jamás. La película quizás no la has visto pero la conoces seguro: ahí nació su famoso meme con Johnny Depp.

A punto de cumplir 30, Highmore es un veterano del cine que vuelve a las pantallas junto a Luis Tosar y Jose Coronado en Asalto a la Casa de Moneda, con quienes probablemente se haya codeado en español durante el rodaje. Porque, entre los muchos idiomas que maneja se incluye el castellano.

¿Cuántos idiomas habla Freddie Highmore?

Freddie Highmore se maneja bien en cinco idiomas. Más allá del inglés, su lengua materna, el actor nacido en Londres en 1992 habla francés, español, árabe y un poco de portugués.

Pero ¿cómo ha aprendido tantos idiomas? El actor se licenció en Filología Española y Árabe por la Universidad de Cambridge. También estudió francés y vivió durante una temporada en Madrid por cuestiones laborales.

Eso sí, su trabajo en la capital española no estaba relacionado con la actuación. El joven actor, becado por un bufete de abogados, se dedicó a traducir textos. De hecho, durante su estancia en Madrid, el británico aseguraba que tenía una abuela gallega para empatizar con sus vecinos.

“Me inventé que tenía una abuela española”

Además de su innegable talento para la actuación y de su fluidez con los idiomas, Freddie Highmore tiene mucha imaginación.

En una entrevista concedida al programa de Jimmy Kimmel, en la cadena norteamericana ABC, el actor británico contó cómo en esa etapa en Madrid prefería bajar al bar a ver los partidos de futbol en lugar de relacionarse con sus compañeros de trabajo. Así conocía gente nueva.

“Me inventé que tenía una abuela española para poder animar a un equipo español y que los demás me aceptaran como uno de los suyos”, contó al presentador.

“Si estás animando a España y tienes este aspecto pálido de británico hambriento de sol pueden preguntarte: ‘¿De verdad eres español?’. Así que me inventé esa historia de que mi abuela había nacido en Galicia, que es la parte más lluviosa al noroeste de España, en una pequeña localidad llamada Zapateira”, añadió.

¿Cómo se preparó para The Good Doctor?

Freddie Highmore tiene un currículo infinito, pero sin duda el más conocido es su personaje en la serie The Good Doctor.

Él es Shaun Murphy, un médico con Trastorno del espectro autista y Síndrome de Savant para el se preparó a conciencia. Según contó en una entrevista para el programa de radio ABC Popcorn, solo sabía del autismo por algunas personas que conocía y que tenían este síndrome. Por ello, para llevar a cabo este trabajo, investigó antes de filmar el primer episodio.

“Nos sentamos antes del piloto y también entre el piloto a hacer el programa con la consultora que todavía tenemos a bordo”, comenzó explicando. Además, añadió que “también leímos y vimos documentales que pensamos que eran útiles o que nos darían algún tipo de visión de la construcción del personaje”.

Pero leer investigaciones y ver documentales sobre el tema no era suficiente ya que Highmore debía imitar los movimientos. “La forma en la que Shaun sostiene sus manos es algo que lo hace destacar. Los niños con autismo solían ser alentados a tener sus manos juntas, algo que es una especie de trauma”, contó en Los Angeles Times.

Su boda secreta y su misteriosa pareja

Freddie Highmore no tiene redes sociales y mantiene su vida privada bajo llave. Todo lo que rodea al actor es un misterioso, por eso fue un bombazo cuando el pasado mes de septiembre le habló a Jimmy Kimmel de su matrimonio.

“Sí, es un anillo de boda. Sí, me casé. Es gracioso, porque desde que llevo puesto este anillo, la gente me pregunta continuamente si estoy casado, así que pensé que debía aclararlo”, confesó Highmore en el programa.

¿Y quién es esta misteriosa mujer que le ha robado el corazón? Pues eso, un misterio. Freddie Highmore reveló su estado civil pero no quiso dar más datos de su pareja, más allá de que es "una mujer maravillosa". Lo único que ha desvelado sobre ella es su origen británico, y que no tiene relación alguna con el mundo artístico.

El meme del niño que llora en el banco

Freddie Highmore no usa las redes sociales, pero sin quererlo el rey de las redes sociales. La tristeza de su personaje en la película Descubriendo Nunca Jamás lo ha convertido en carne de meme.

Él es el niño que llora en el banco junto a Johnny Depp. Es el niño que te llega por WhatsApp cuando alguien tiene que contarte una conversación triste. Sí, por eso te sonaba tanto.