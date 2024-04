La fuerte conexión de Lola Índigo con Rafael en La Voz Kids: "Te ayudaré dentro y fuera de este programa"

Lola Índigo ha conectado mucho con Rafael, una de las nuevas incorporaciones a su equipo.

El joven concursante ha cantado Catalina en las audiciones a ciegas, una de las canciones que ha versionado una de sus artistas favoritas, Rosalía, y ha conseguido llegar al corazón de su coach favorita.

Mimi ha tardado menos de 10 segundos en girarse al escuchar a Rafa cantar, y ha estado muy emocionada durante toda la actuación y no ha dudado en decírselo en cuanto ha terminado y ha corrido a darle un abrazo. "Es que me has emocionado muchísimo", ha asegurado.

"Me recordaba mucho a mí de chiquitilla, sentía que lo conocía de otra vida... Ha sido un momento increíble, he sentido un montón de cosas, si los niños lloran yo lloro", ha dicho la cantante entre bastidores.

"Yo te quiero decir una cosilla, qué bonico que tú hayas venido a este concurso, pero es que tienes una estrella encima de la cabeza gigante, a ti la vida te va a llevar a donde tú quieras porque tu talento es innegable, y yo te ayudaré de verdad dentro y fuera de este programa si te hace falta porque de verdad tú, niño, tienes una estrella gigante", le ha dicho para intentar que escogiese su equipo.

Finalmente, Rafael ha seguido su corazón y ha escogido el equipo de Lola Índigo, y han vuelto a fundirse en un abrazo que ha terminado en lágrimas de ambos y con otra declaración de alagos de Lola.

"Yo no sé por qué me ha pasado esto a veces conectas mucho con la gente y no sabes por qué, y yo he conectado contigo y he sentido muchas cosas en tu voz y por la manera que has cantado la canción he sentido muchas cosas y te he visto y he sentido como si te conociera ha sido muy bonito y te agradezco mucho por tu talento y por tener la valentía de venir aquí", ha concluido.

¡Estamos deseando ver cómo evoluciona el talento de Rafael con los consejos de Lola!