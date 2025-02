Guy Pearce afirma que sufrió conducta inadecuada de Kevin Spacey, que responde a sus acusaciones

El actor Guy Pierce se ha convertido en el último miembro de Hollywood en acusar a Kevin Spacey de comportamiento inapropiado durante un rodaje. El intérprete, nominado en los premios Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto, ha concedido una entrevista al podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter en la que comenta su nominación, su carrera y aborda los meses de trabajo conjunto con Spacey.

"Entiendo perfectamente que es un tema demasiado delicado como para ignorarlo. Aunque no fui agredido ni abusado sexualmente, me hicieron sentir incómodo", ha asegurado Pierce, recordando el momento en el que calificó a Kevin Spacey como un "handsy guy (tío sobón)" en una entrevista de 2018. "Ciertamente no fui víctima de ningún modo en la medida en que otras personas lo han sido de los depredadores sexuales", ha explicado, puntualizando que lo fue "hasta cierto punto".

Pierce asegura que estos hechos tuvieron lugar durante el rodaje de la película LA Confidential, cuando Spacey le habría realizado diversas insinuaciones y él salía del paso pensando: "Ah, eso no es nada". "Hice eso durante cinco meses, y realmente tenía un poco de miedo de Kevin porque es un hombre bastante agresivo. Es extremadamente encantador y brillante en lo que hace, realmente impresionante, etc. Mantiene el ambiente de manera notable. Pero yo era joven y susceptible, y él me tenía como un objetivo, sin duda".

Durante la charla ha asegurado que incluso llegó a tener una conversación con su esposa acerca de cómo vivía las jornadas de rodaje. "Los únicos días en los que me siento seguro son los días en los que [Simon Baker] está en el set porque me dejaron tirado como una papa caliente, y [Kevin] se concentra en [Simon] porque era diez veces más lindo que yo", le detalló.

Además, ha recordado que se dio cuenta de la huella que había supuesto para él cuando comenzaron a aparecer noticias relacionadas con el movimiento #MeToo y las acusaciones sobre Spacey. "Estaba en Londres trabajando en algo y escuché [los informes] y me puse a llorar, y no podía parar. Creo que realmente me di cuenta del impacto que había tenido y cómo lo ignoré y cómo lo había dejado de lado o lo había bloqueado o lo que fuera. Fue una llamada de atención realmente increíble", añadiendo que, a pesar de su "arrepentimiento por hacerlo público ahora", busca que no "se salga con la suya".

Por su parte, Kevin Spacey ha salido al paso de estas declaraciones haciendo un vídeo público en su perfil de redes sociales. "Trabajamos juntos hace mucho tiempo", ha indicado el actor en su respuesta. "Si hice algo que te molestó, podrías haberte comunicado conmigo. Podríamos haber tenido esa conversación, pero en lugar de eso, decidiste hablar con la prensa, que ahora, por supuesto, me persigue porque les gustaría saber cuál es mi respuesta a las cosas que dijiste. ¿De verdad quieres saber cuál es mi respuesta? Madura".

Unas declaraciones en las que también ha incidido en que su relación se mantuvo después del rodaje de LA Confidential, con un viaje de Pierce a Georgia "sólo para pasar tiempo" con Spacey cuando filmaba Medianoche en el jardín del bien y del mal. "¿Le dijiste eso también a la prensa o no encaja en la narrativa de víctima que tienes?", ha espetado el actor. "Te pido disculpas por no haber entendido el mensaje de que no te gusta pasar tiempo conmigo. Tal vez había otra razón, no lo sé, pero eso no tiene ningún sentido. Que me hubieras estado dando falsas esperanzas, ¿verdad? Pero aquí estás ahora en una misión, unos 28 años después, después de que yo haya pasado por el infierno y haya vuelto".

Además, ha emplazado a Pierce a mantener una charla pública. "¿Quieres tener una conversación? Estoy feliz de hacerlo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Incluso podemos hacerlo aquí, en vivo en X, si quieres. No tengo nada que ocultar. Pero Guy, necesitas crecer. No eres una víctima".