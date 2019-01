Gwyneth Paltrow imita a Ariana Grande y Christina Aguilera en un divertido vídeo

La actriz Gwyneth Paltrow ha sido una de las últimas invitadas del show de Jimmy Fallon. En The Tonight Show es muy común que los artistas se pongan a prueba, así que a la fundadora de Goop no le ha quedado otro remedio que someterse a uno de los challenge más famosos: cantar sin confundirse en la letra o acabarás pasado por agua.

La primera canción que le tocó a Paltrow fue 'No Tears Left To Cry', el éxito de Ariana Grande. ¡Aunque se supo las primeras frases, terminó empapada!

Jimmy tuvo que cantar 'There's Nothing Holdin' Me Back', de Shawn Mendes. En el segundo turno de la actriz le tocó entonar 'Genie in a Bottle', de Christina Aguilera. Por último, Jimmy hizo de las suyas con 'Rapper's Delight de The Sugarhill Gang's.

¡No te pierdas el divertido vídeo del momento!