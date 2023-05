Hugo Silva, de cerca: sus hijos Daniel y Darío, su pareja y su relación con Michelle Jenner

A sus 45 años, Hugo Silva acumula una larga lista de series exitosas a sus espaldas como El Ministerio del Tiempo, Los Hombres de Paco o La cocinera de Castamar y por una de ellas se llevó un premio Feroz en 2016.

Su último proyecto es Pollos sin cabeza, una comedia futbolera en la que el madrileño se mete en la piel de un jugador retirado reconvertido en representante de estrellas.

Repasamos la larga trayectoria de Hugo Silva en la interpretación y su vida privada.

Sus inicios en 'Al salir de clase'

El personaje de Guille en Al Salir de Clase lo convirtió en todo un fenómeno en el mundo adolescente de finales de los 90. Pocas jóvenes no llevaban forradas sus carpetas con fotografías de Hugo Silva, lo que provocó que rápidamente le hicieran protagonista de su propia serie: Paco y Veva.

Continuó realizando pequeños papeles con personajes secundarios en televisión hasta que Antena 3 lo volvió a traer a primera línea con Los Hombres de Paco, serie que lo convirtió en uno de los actores más reconocidos de la pequeña pantalla.

Así recuerdan los guionistas de 'Los hombres de Paco' el fenómeno de la historia de amor entre Sara y Lucas // antena3

Desde entonces ha protagonizado infinidad de series y películas. Desde Agallas en 2009 hasta Los amantes pasajeros de Pedro Almodóvar en 2013 pasando por El cuerpo en 2012, Las brujas de Zugarramurdi en 2013 o Mi Gran noche (2015). Sin olvidar su exitoso Pacino en El Ministerio del Tiempo o La cocinera de Castamar, en el que vuelve a coincidir con Jenner.

Su amistad con Michelle Jenner

Si hay una amistad que ha traspasado los sets de rodaje y dura desde hace décadas esa es la de Hugo Silva y Michelle Jenner. La química que desprendían Lucas y Sara en Los Hombres de Paco hizo que Michelle y Hugo se convirtiesen en la pareja ideal a ojos de sus seguidores, pero su relación nunca traspasó la pantalla. Ambos se han declarado grandes amigos y compañeros, ya que han trabajado en multitud de proyectos juntos, pero nada más.

Lucas y Sara (Hugo Silva y Michelle Jenner), 10 años después en 'Los hombres de Paco' // antena3.com

"Sí, nos hemos ido encontrando en varios proyectos desde Los hombres de Paco hasta ahora, y la verdad es que para mí siempre es un placer. Es un compañero maravilloso, estupendo, y cuando has trabajado tanto tiempo con alguien, lo conoces tanto que sale todo muy fácil. Es como estar en familia", reconoció la actriz.

Este 2021 Jenner y Silva volvieron a coincidir en la pequeña pantalla gracias a La cocinera de Castamar, la serie de Atresplayer Premium, y lo hicieron de nuevo en el regreso de Los hombres de Paco.

La actual pareja de Hugo Silva

Aunque Hugo Silva intenta mantener al margen de los focos su vida personal, se le han conocido varias parejas sentimentales. Especialmente, porque muchas de ellas son compañeras de profesión, por lo que también han generado el mismo interés mediático.

Olivia Molina, Marta Torné, Kira Miró o Hiba Abouk son algunas de las mujeres que se han relacionado con Hugo Silva, pero desde 2017 mantiene una relación con la también actriz Marta Guerras.

Hugo y Marta se conocieron en 2009 durante el rodaje de la serie Karabudjan, pero no fue hasta años más tarde cuando surgió el amor. La pareja mantiene una discreta relación desde hace cinco años de la que ninguno de los dos ha hecho ninguna mención en público ni en redes sociales.

Eso sí, la pista que los delata son las fotos con el perrito que tienen en común, un podenco de color canela.

Los dos mellizos de Hugo Silva

Hugo Silva decidió emprender el camino de la paternidad en solitario. Lo hizo gracias a través de la inseminación artificial con una amiga de la familia, que es como una hermana para él.

De esta manera, en 2010 llegaron al mundo los mellizos Daniel y Darío, de los que no hay ni rastro de ellos en redes sociales más allá de un retrato que le hizo Darío a su padre. Y teniendo en cuenta el arte que tiene el pequeño con los pinceles, no es de extrañar que el actor no pudiera resistirse a compartirlo.

No fue hasta que los niños tenían tres años cuando se supo públicamente de su existencia, y en muy pocas ocasiones Silva ha querido hablar de ellos en sus entrevistas. "Saben quien soy y alguna cosa han visito de mis trabajos, pero no les doy la brasa con ello", contó en la presentación de la película Despido procedente en 2017.

"Me da igual que sean actores, lo que quiero es que sean felices y que tengan las mayores herramientas posibles para serlo", añadió.

Con una larga trayectoria en la televisión, Hugo Silva no defrauda y cada papel suyo huele a premio. Aunque todo esto tiene más valor gracias a sus dos hijos y su pareja.