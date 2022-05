El increíble reto con el que Juan Betancourt ha ganado 'El Desafío'

¡Ya está decidido! Juan Betancourt se ha convertido en el ganador de la segunda temporada de El Desafío después de imponerse a los competidores: Raquel Sánchez Silva, Omar Montes y Jesulín de Ubrique.

El modelo cubano venció al modelo por la mínima, ya que consiguió 194 puntos en la clasificación final, solo uno más que el trapero con 193 y tres más que la presentadora con 191.

El torero sí se quedó a más distancia del resto de finalistas al obtener 179 puntos con un reto de manejo de una excavadora.

El reto que hizo ganador a Juan Betancourt en 'El Desafío'

Juan tenía que enfrentarse a un baile sexy. En un escenario ubicado en una fábrica de metalurgia, tanto el modelo como su cuerpo de baile iban interpretando unos pasos muy sensuales y calientes. Se subió a una barra a realizar varias acrobacias muy complejas para acabar echándose agua por encima.

El reto terminaba iluminando un enorme letrero con las palabras 'El Desafío' iluminado.

El discurso final de Juan Betancourt como ganador

Tras una increíble victoria, Juan Betancourt se emocionó profundamente y dio un discurso casi entre lágrimas: "Me lo he pasado genial. No esperaba para nada ganar. He conseguido el premio para la ONG a la que se lo prometí, he vivido cosas increíbles y he hecho cosas bien que nunca imaginé. Le digo a todo el mundo que ha sido la mejor experiencia de mi vida".

El modelo ha decidido dar el cheque de 30.000 euros a la Fundación Apanate, que se encarga de ayudar a niños con autismo y sus familias.