¿Quién ha ganado la segunda temporada de 'El Desafío'?

Después de nueve intensos programas llenos de retos y pruebas imposibles, ya conocemos al nuevo ganador de la segunda edición de El Desafío. Son cuatro concursantes los que han consiguieron llegar a esta gran final en la que se batieron en duelo por conseguir coronarse como número uno de esta edición.

Los cuatro finalistas de 'El Desafío'

Después de las dos semifinales, Raquel Sánchez Silva, Omar Montes, Juan Bentancourt y Jesulín de Ubrique se alzaron como los cuatro finalistas que este viernes lo dieron todo para demostrar que son el concursante más preparado y el que merece el gran premio de este concurso.

Jesulín de Ubrique se ha tenido que enfrentar a un peligroso reto en el que debía conseguir subir una excavadora en una plataforma a gran altura, teniendo cuidado de no volcar. Acompañado de su mujer, María José Campanario, logró con creces realizarlo e incluso bajarla.

Por su parte, Omar Montes se vio obligado a mover un camión de 3.500 kilos. Con unas cuerdas, tenía que desplazarlo unos 12 metros. Aunque al principio todo apuntaba que no lo haría, el cantante cogió una gran fuerza final y lo superó, dejando a todos con la boca abierta. "He pensado que no llegaba varias veces porque lo más difícil es arrancarlo", reconocía.

El tercero de ellos, Juan Betancourt, lo dio todo en su 'sexy dance'. Pasos atrevidos, duras acrobacias y mucho mucho calor. Así fue el número que interpretó el actor acompañado de un cuerpo de baile.

Remató la noche Raquel Sánchez Silva con una prueba de tiro con arco. Explotar un globo y conseguir golpear una diana, un logro que hizo con solo un intento. El segundo reto fue darle a la diana a ciegas, sin embargo, no lo superó. "Me voy a pasar un año entrenando y volveré el año que viene a lograrlo", indicaba entre lágrimas.

Los retos de los 'no-finalistas'

Por su parte, Norma Duval, El Monaguillo, María Pombo y Lorena Castell, los concursantes no clasificados, también tuvieron que realizar un reto, aunque sus puntos serían para sumar a uno de los finalistas.

Norma Duval, acompañando a Jesulín de Ubrique, se enfrentó a tocar una complicada canción como es 'Dos hombres y un destino' con el piano junto a David Bustamante. "Me tiembla todo", confesaba la vedette después de lograrlo.

El duelo de la noche fue entre El Monaguillo y María Pombo, que debían aprenderse la letra de las canciones del verano de los últimos 40 años. Entre temazos como 'La Barbacoa', 'Bomba' o 'Alocao', el comediante se impuso a la influencer por 4 puntos a 2.

La última fue Lorena Castell, con un espectáculo de saltos, volteretas y acrobacias al ritmo de Dua Lipa. "Es echarle un par y no tener miedo, más allá de la forma física", decía entre bromas.

El reparto de votos

El jurado repartió 3 puntos a María Pombo, 8 a Norma Duval, 11 a Lorena Castell y 18 para El Monaguillo.

Llegó la hora de la verdad, con los votos de los finalistas: 23 para Jesulín de Ubrique, 11 para Raquel Sánchez Silva, 16 puntos a Juan Betancourt y 24 para Omar Montes

Este es el ganador de 'El Desafío'

Jesulín de Ubrique se convertía en el cuarto finalista después de llegar a los 179 puntos: "Me voy con el cariño de unos concursantes maravillosos y creo que habría que partir el premio en tres trozos para el resto de finalistas".

En tercer lugar, Raquel Sánchez Silva con 191 puntos: "No me pongáis esa cara. Siempre he estado entre la primera y la tercera y me voy así. Estoy encantada".

Kira Miró, ganadora de la primera temporada, fue la encargada de dar el testigo a su sucesor: Juan Betancourt se convertía en el vencedor absoluto con 194 puntos, frente a los 193 de Omar Montes.