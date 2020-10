Isabel Pantoja interrumpe a Kiko Rivera en directo en plena confesión: "No quiero que sigas hablando de eso, Francisco, te hace mal"

El DJ y cantante no está pasando por su mejor momento y acudía a un programa de televisión para hablar de algunos de los problemas a los que se enfrenta , entre ellos la infidelidad a Irene Rosales o las drogas, por lo que su madre, Isabel Pantoja, no dudó en llamar en directo.

"Como bien has dicho, cielo, te estoy viendo, me acabo de enterar de todo ahora. No quiero que sigas hablando de esos temas, Francisco, por favor. Eso te hace mal, me hace mal. Quiero a mi hijo, al de siempre, al alegre", comentaba la cantante en pleno directo, interrumpiendo la confesión de su hijo.

"Mi vida, tienes que pensar que somos personas que estamos sanas. Hay una pandemia ahora mismo en el mundo. Lo que tú estás pasando no es importante. Y te voy a explicar por qué: han fallecido millones de personas. Eso sí es importante. Lo tuyo se puede curar. Los que se han ido ya no", se le escucha decir a Isabel Pantoja, con la voz visiblemente afectada, mientas Kiko se seca las lágrimas, negando con la cabeza.

Y continúa: "Tu tienes que tener el valor suficiente para decirle a tu mujer o a tu madre o a tu tío, que estamos aquí pendientes de vosotros: 'Mamá, no estoy bien, vente', y tardo 'cero coma' en llegar a llevarte adonde te tenga que llevar", comentaba en Sálvame.

EL IMPACTO NEGATIVO DE LA PANDEMIA EN EL NEGOCIO

.

El pasado mes de abril, en plena cuarentena, el Kiko Rivera aseguraba que este parón en el trabajo iba a traer consecuencias muy negativas para su familia, sobre todo a nivel económico. "He tenido que pedir la ayuda por ser autónomo. Esto me ha pillado muy jodido de pasta. Todo lo que he ganado en mis entrevistas y en Gran Hermano lo he utilizado para pagar mi deuda con Hacienda, que ya se ha acabado, gracias a Dios", explicaba.

Lo cierto es que el DJ se ha lamentado en numerosas ocasiones de su carácter despilfarrador, sobre todo durante su juventud. "Siempre he sido un gastador y ahora me arrepiento de ello. Ahora, no tengo problema en decirlo, solo estoy ingresando 700 euros al mes, es lo que da el Estado, pero sigo teniendo los mismos gastos de siempre. Es una locura, no hay derecho", protestaba.

Estas declaraciones ya causaron un buen número de críticas en las redes sociales, ya que muchos no entendían cómo el cantante, con todas las oportunidades que ha tenido para vivir tranquilo, tuviera que recurrir a este tiempo de ayudas.

RECHAZANDO TRABAJOS ESTE VERANO

.

Los ánimos en las redes se caldearon también por las declaraciones del hijo de Isabel Pantoja, que explicaba que no contempla volver a trabajar en el ocio nocturno hasta que la situación sanitaria mejorara.

"Me han llamado para trabajar pero he dicho que no. No lo voy a hacer este año", reconoce en uno de sus directos, para luego añadir que "no me compensa todo el dinero que me puedan dar a que yo se lo pueda transmitir a mi familia". Estas declaraciones dejaban entrever para muchos que el cantante seguía manteniéndose gracias a la ayuda del Estado de 700 euros de la que hablaba meses atrás, así que muchos usuarios criticaban que se hubiera ido de vacaciones presumiendo de sol, playa y hasta de un viaje en parapente.

"Mis hijas son pequeñas, mi abuela mayor... No me puedo meter en jaleos de esos, ya vendrán tiempos mejores, que cada uno esté con su conciencia como quiera. Hay que adaptarse", comentaba.