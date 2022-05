"UN SUEÑO EXTRAÑO"

Jeff Bridges confiesa que estuvo "muy cerca de morir" de COVID mientras recibía quimioterapia

Jeff Bridges, actor y músico estadounidense de 72 años, ha contado que estuvo "bailando" con su "mortalidad" cuando contrajo COVID mientras se enfrentaba a un duro tratamiento de quimioterapia. No obstante, ahora recuerda esa etapa como "un sueño extraño" y ha vuelto al trabajo con su nuevo drama The Old Man.