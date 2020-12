La impactante imagen con la que Jeff Bridges ha reaparecido tras anunciar que sufre un linfoma

Jeff Bridges ha vuelto. Tras más de dos meses, después de que anunciara públicamente que padecía de linfoma, el actor de 'El gran Lebowski' ha reaparecido en Twitter para celebrar con todos sus seguidores su septuagésimo primer cumpleaños.

"Las últimas noticias: me encuentro bien, me he rapado la cabeza, tengo un cachorro, Monty y he tenido un cumpleaños, 71 año, tío" compartía en su publicación al mismo tiempo que adjuntaba una foto suya en la que se podía apreciar que, efectivamente, se había rapado la cabeza.

Un look que ha dejado en shock a muchos de sus seguidores, acostumbrados a verle con el pelo largo y su característica barba desaliñada.

El actor anunciaba hacía pocas semanas, también a través de las redes sociales, que padecía cáncer (linfoma) con una frase de la película que le llevó al éxito, 'El Gran Lebowski': "Como diría ‘El Nota’ ha salido a la luz una nueva mierda. He sido diagnosticado de un linfoma. Es una enfermedad grave, pero me siento con suerte al tener detrás a un equipo de médicos excelente y al tener un pronóstico bueno. Voy a empezar un tratamiento y os mantendré informando sobre mi estado y recuperación" escribía.

El linfoma es una enfermedad cancerígena que produce un fallo en el sistema inmunitario de las personas. Provoca que los linfocitos (glóbulos blancos) dejen de actuar y proteger al sistema contra enfermedades e infecciones.

En España, recientemente hemos sufrido también las consecuencias de esta enfermedad en el actor y cómico Dani Rovira. Afortunadamente, el pasado mes de agosto anunciaba que lo había superado.