Jennifer Lopez luce un vestido abierto en Toronto y evita encontrarse con Ben Affleck

Jennifer Lopez ha deslumbrado al público asistente del Festival Internacional de Cine de Toronto durante la segunda jornada del certamen.

La cantante y actriz estadounidense ha lucido un impresionante vestido abierto durante la alfombra roja para presentar su último trabajo interpretativo en Unstoppable. La película, dirigida por William Goldenberg, narra la historia de Anthony Robles, un luchador All-American nacido con una pierna que ganó un campeonato nacional en el estado de Arizona.

Para su aparición estelar, Jennifer Lopez ha elegido un vestido de espejo metalizado en plata diseñado por Tamara Ralph. Está abierto por ambos lados, que están sujetos por unas lazadas negras en clave XL de terciopelo.

Cabe destacar la no-presencia de su exmarido Ben Affleck, quien también está relacionado con la película porque su compañía Artists Equity es la productora de Unstoppable. Pero ambos han evitado encontrarse en persona en medio de la mediatización de su divorcio, de forma que él ha optado por dar un paseo por Los Ángeles junto a un amigo mientras ella posa mejor que nunca frente a las cámaras.

Jennifer Lopez en el Festival de Cine de Toronto | Getty Images

El divorcio de Jennifer López y Ben Affleck

Jennifer López presentó los documentos de divorcio el pasado 20 de agosto para romper con Ben Affleck. La diva estadounidense no ha mencionado ningún acuerdo prenupcial, ha renunciado a la manutención conyugal y ha pedido al juez que también le niegue dicha pensión a Ben Affleck, según ha informado TMZ.

El actor de Hypnotic no tenía "ningún interés" en arreglar su matrimonio, según ha publicado la revista People. "Ella está muy decepcionada y triste, pero Ben no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio. No ha mostrado ningún compromiso ni interés en que su matrimonio funcione. Ha llegado al punto en que ella solo necesita cuidar de sí misma", ha desvelado el medio.

Tal y como revelaron fuentes cercanas, se siente "furiosa y humillada" por cómo ha vivido estos dos años con el cineasta, ya que pensaba que esta vez sería diferente.