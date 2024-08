Qué ha pasado entre Jennifer Lopez y Ben Afleck: las causas de su divorcio

Finalmente, se han confirmado los rumores del divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck. Después de varios meses de incertidumbre, la cantante ha sido quien ha decidido poner punto y final a su relación con el actor.

Según ha publicado el portal TMZ, la intérprete de Let's Get Loud ha solicitado este martes 20 de agosto los papeles necesarios para disolver su matrimonio con el cineasta. Esta noticia llega después de un largo periodo en el que no se les ha visto juntos, inclusive el cumpleaños de la artista.

Es curioso que la fecha que ha elegido Lopez para comenzar el procedimiento del divorcio coincida con el que sería el segundo aniversario de su boda en Georgia.

El medio citado ha informado que la diva estadounidense no ha mencionado ningún acuerdo prenupcial, que ha renunciado a la manutención conyugal y que ha pedido al juez que también le niegue dicha pensión a Ben Affleck.

El actor de Hypnotic no tenía "ningún interés" en arreglar su matrimonio, según ha publicado la revista People. "Ella está muy decepcionada y triste, pero Ben no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio. No ha mostrado ningún compromiso ni interés en que su matrimonio funcione. Ha llegado al punto en que ella solo necesita cuidar de sí misma", ha desvelado el medio.

Todos estos rumores se remontan al mes de abril, cuando se especulaba que la pareja no se estaba pasando su mejor momento. Que el actor no estuviera en el cumpleaños de la artista y que Affleck abandonara la mansión que compartían levantó todas las sospechas.

Las palabras de Jennifer Lopez antes de la confirmación de su divorcio

Tal y como revelaron fuentes cercanas, se siente "furiosa y humillada" por como ha vivido estos dos años con el cineasta, ya que pensaba que esta vez sería diferente.

La cantante considera que ya no tenían edad de estas cosas: "La ha humillado porque ella hizo un gran alboroto al proclamar que él era el amor de su vida. Acaban de tener dos bodas hace dos años. Esto es una especie de récord, no son niños pequeños".

Como había destacado anteriormente Daily Mail, una fuente cercana había informado que los documentos de divorcio estaban firmados, pero aún no habían sido entregados porque estaban esperando el momento adecuado. Y aunque se esperaba que emitieran un comunicado juntos para anunciarlo, todavía no ha llegado.

"La verdad es que al final no han podido llegar a un acuerdo. [El amor] que tenían antes se ha ido y ambos lo han aceptado", había señalado.

La madre de Jennifer Lopez le aconsejó que se divorciara de Ben Affleck

Tras los rumores de que el matrimonio se encontraba viviendo separado y que han tratado de vender su casa conjunta de más de 60 millones de dólares en Beverly Hills, se sumaban las declaraciones de la madre de la artista.

"Ha desperdiciado años creyendo que Ben era un caballero de brillante armadura, pero él no resultó ser la persona que ella pensaba", declaraba Guadalupe Rodríguez, la madre de Jennifer Lopez.