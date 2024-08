Jennifer López pide oficialmente el divorcio a Ben Affleck

Finalmente se han confirmado los rumores del divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck de manera oficial. Tras varios meses en los que las noticias no dejaban de apuntar hacia la ruptura de la segunda relación entre la pareja, la cantante ha sido quien ha tomado la iniciativa en cuanto a cuestiones legales.

Tal y como publica el portal TMZ, la autora de On the floor ha presentado una demanda de divorcio en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, aunque la información indica que la fecha oficial de separación esgrimida por la artista se remontaría al 26 de abril.

Hay que recordar que Jennifer López y Ben Affleck pasaron por el altar en Las Vegas el 16 de julio de 2022, con lo que su matrimonio se ha extendido poco más de dos años.

Una de las informaciones más sorprendentes que ha revelado el portal estadounidense es que el compromiso no ha contado con ningún tipo de acuerdo prematrimonial, con lo que los réditos económicos de la carrera de ambos formarían parte de una misma entidad en común.

A este respecto, JLo ha participado en los proyectos cinematográficos Una boda explosiva, La Madre y Atlas, y el documental autobiográfico This Is Me… Now. Por su parte, Ben Affleck ha protagonizado las películas Air, Hipnosis y ha producido el largometraje Los Instigadores.

Una cantidad nada despreciable de trabajos de los que, ahora, tendrán que dirimir las cuestiones económicas de cara a la separación, aunque, tal y como desliza TMZ, estos asuntos ya se habrían negociado parcialmente entre ambos durante estos meses de incertidumbre.