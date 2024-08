Jennifer Lopez quiere recuperar su apellido de soltera tras divorciarse de Ben Affleck

ya no será jennifer affleck

Jennifer Lopez está lista para volver a tomar el timón de su vida.

Tras presentar una demanda de divorcio en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles después de meses de rumores sobre su separación, la cantante necesita ser ella misma de nuevo y no seguir atada a Ben Affleck. La primera decisión que ha tomado la diva latina es recuperar su apellido de soltera.

Según informa People, la solicitud de divorcio por "diferencias irreconciliables" ya no quiere seguir utilizando el apellido Affleck. Lo lleva usando desde el 17 de julio de 2022, cuando se casaron y prefirió llevar el apellido de su marido delante del suyo.

"Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de eso, no creo que sea un problema. Pienso que es romántico. Para mí mantiene la tradición y el romance, quizás simplemente soy esa clase de chica", dijo en aquel momento la intérprete de Papi en una entrevista en Vogue.

El acuerdo de divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck

El documento de divorcio, presentado estos días, no menciona ningún acuerdo prenupcial, lo que supone que sus fortunas están unidas salvo que lleguen a algún acuerdo entre ellos. La cantante ha renunciado a la manutención conyugal y ha pedido al juez que también le niegue dicha pensión a Ben Affleck.

El actor de Hypnotic no tenía "ningún interés" en arreglar su matrimonio, según publicó People. "Ella está muy decepcionada y triste, pero Ben no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio. No ha mostrado ningún compromiso ni interés en que su matrimonio funcione. Ha llegado al punto en que ella solo necesita cuidar de sí misma", desveló el medio.