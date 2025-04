Karla Sofía Gascón opina sobre si la polémica de sus tuits le hizo no ganar el Oscar

Karla Sofía Gascón ha visitado El Hormiguero meses después de su primera visita. La actriz se ha sentado en un plató tras haber reaparecido en los Premios César y los Oscar tras retirarse a causa de la controversia por sus tuits antiguos con tinte racista y homófobo.

Después de jugar con todos los ojos que estaban puestos en ella en directo, Karla Sofía Gascón ha resumido cómo se sintió con todo el odio que recibió tras publicarse sus polémicos tuits. "Si quieres que te lo describa en una sola frase: Se juntó el hambre con las ganas de comer", ha sentenciado.

Pablo Motos le ha pedido entonces que le contara cómo ocurrió todo, y ha sido en ese momento cuando la intérprete ha detallado más: "Íbamos muy bien, íbamos fenomenal. Para mí hicimos una película maravillosa [Emilia Pérez] con unas actuaciones increíble. Me emociona mucho porque han sido tres años de mi vida dedicados a este proyecto maravilloso. Hubo gente que quería destrozar esta película y para destrozarla me tendrían que destrozar a mí, Se juntaron las personas homófobas, de ultraderecha que no nos quieren soportar...".

Tras ser rescatadas las publicaciones de Gascón, donde apuntaba a minorías, la actriz recibió mucho odio. "Nos dieron por todos los sitios, y encontraron el camino más oportuno para destrozarnos. No había capacidad de reacción, y creo que tomos hemos sido víctimas de un sistema en redes sociales de odio", ha explicado junto a Pablo Motos.

Su defensa ante los tuits

Asimismo, la invitada de El Hormiguero se ha defendido: "Todas las cosas que se han dicho son absurdas. Que me hayan tachado de una persona racista, me han tachado hasta de tránsfoba y homófoba y de halagar a Hitler, así que imagínate".

No obstante, la gente en la calle le pedía que fuera "fuerte". "Yo no he hecho nada en este mundo, he apostado por la igualdad de todos los seres humanos, de los derechos de las mujeres, de las personas de LGTBIQ+...", ha expresado la intérprete de Emilia Pérez. La actriz ha insistido en que siempre ha criticado el "fanatismo" y el radicalismo.

"Tenemos un problema con las redes sociales [...] Debería haber un control [...] No son reales […] es un machaque constante a lo que no interesa", ha reivindicado desde el programa de Antena 3. De hecho, ha añadido sobre este tema: "Son mentira la redes sociales, nos están diciendo cómo debemos pensar". Pablo Motos ha empatizado con Karla Sofía Gascón, y ha asegurado que le ocurre lo mismo: "Yo vivo así".

No obstante, ha reconocido un fallo: "Tengo que reconocer que soy bastante bruta en mi forma de hablar". Así, entre risas, recordando su primera vista a El Hormiguero, insistiendo en que su comportamiento siempre es de broma. "Pediré siempre disculpas por mi forma de expresarme y decir las cosas, que son muy bestias. Pero ahí por decir que soy homófoba, xenófoba...", ha compartido la actriz.

Sus palabras sobre el Oscar no ganado

Cuando Pablo Motos le ha preguntado sobre si cree que la controversia afectó al resultado de los Oscar, pues ganó en su categoría la actriz Mikey Madison, la invitada ha sido clara: "Confío en que ningún miembro de ninguna de las Academias por las que he sido nominada me haya valorado a mí por una cosa que no sea la artística. Confío en ello, ojalá haya sido así". En clave de humor, ha hablado de quién era para ella la mejor actriz: "¿Quieres saber quién era para mí la favorita? Yo".

"No te creas que he estado tan bien. He llorado mucho, me he sentido como en la Inquisición", ha expresado, al margen de las bromas. Pablo Motos le ha recordado que ella ha confesado que había pensado en "tirarse al río" cuando estaba en París. "Paseando por el Sena pensé en desaparecer, pero tengo una hija de 14 años a la que afortunadamente no voy a abandonar, y luego vi el agua del Sena...", ha dicho, provocando la risa de todo el plató.

"Me impidieron luchar, que es lo que más me gusta. Fue un trabajo que tuve que hacer, la lucha interna contra mí misma de querer hablar y no hacerlo". A la actriz le habría gustado pronunciarse, pero se dio cuenta de "que daba lo mismo".

La invitada ha contado que desde 2018, que hizo la transición de género, continúa recibiendo "insultos y vejaciones". Tras todo ese odio, la actriz ha reconocido que ha acabado perdonando a todos aquellos que le han dado la espalda tras la publicación de los tuits y ahora se han redimido.