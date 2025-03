La polémica presencia de Karla Sofía Gascón en los Oscar: el motivo de su ausencia en la alfombra roja y su incidente con la marihuana

Te interesa El dardo de Conan O'Brien a Karla Sofía Gascón tras saltarse la alfombra roja de los Oscar 2025

La española Karla Sofía Gascón no faltó a la mayor cita del mundo del cine: los Premios Oscar 2025, donde estaba nominada a Mejor actriz protagonista por su papel en Emilia Pérez. Al final, los pronósticos se cumplieron y la intérprete de Alcobendas no consiguió la estatuilla, algo previsible tras la polémica generada por sus tuits antiguos con tintes racistas.

La viralización de sus mensajes llegó en plena campaña de premios, por lo que finalmente Gascón decidió apartarse del foco mediático para no perjudicar al equipo de su película. "He decidido dejar que el trabajo hable por sí mismo, esperando que mi silencio permita que la película sea apreciada por lo que es: una hermosa oda al amor y la diferencia", dijo el 7 de febrero.

Así, la española no acudió ni a los Premios Goya ni a los Premios BAFTA. Sin embargo, el 28 de febrero la actriz reapareció durante la gala de los César 2025, los premios más prestigiosos de cine francés. Pocas horas después, el público volvería a ver a Karla Sofía Gascón en los Premios Oscar durante la noche del 2 al 3 de febrero, aunque no posó en la alfombra roja.

Por qué Karla Sofía Gascón no estuvo en la alfombra roja de los Oscar 2025

Gascón, a través de Instagram, felicitó a la ganadora de su categoría en los Oscar, Mikey Madison. "Me hubiera encantado saludarte en la alfombra roja y después haberte abrazado y felicitado por el reconocimiento a tu trabajo, pero por razones ajenas a mi control no pudo ser esta vez. Espero conocerte pronto y poder expresarlo en persona", escribió, dejando entrever que su ausencia en la alfombra roja de los Oscar no fue voluntaria.

Según informa HOLA, el motivo por el que la española no posó ante las cámaras en los Oscar llega desde Netflix. Al parecer, Gascón estaba convencida de que iría sí o sí a la gala, por lo que Netflix y ella llegaron a un acuerdo para que la empresa se hiciera cargo de los gastos del viaje a cambio de que la actriz no estuviera en la alfombra roja. Y así fue.

El incidente de Gascón con la marihuana en los Oscar

Otro detalle de la polémica presencia de Karla Sofía Gascón en los Oscar viene de una anécdota contada por la propia artista en su perfil de Instagram. "Recibí unos regalos por mi nominación a los Oscar como Mejor actriz protagonista. Me comí una bolsita de chips y me bebí un refresco de sabor a limón", comienza diciendo.

Y sigue: "De repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio. Me voy a la cama, pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar. Llamo a un amigo para decirle que estuviera alerta por si me pasaba algo. La situación no remite y comienzo a tomar dulce porque la tensión me baja y tengo una sensación extraña".

Entonces, Gascón comenzó a revisar la lista de ingredientes de las patatas y del refresco, en cuya lata aparece el THC, el principal ingrediente de la marihuana.

"Me río ahora, aunque sigo con vértigo, pero sí me asusté. Menos mal que no se la llevó mi hija al colegio. En fin, el resto de los regalos muy bonitos, gracias", sentencia.