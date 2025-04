Qué ha pasado con Karla Sofía Gascón: de la polémica por sus tuits a reaparecer en televisión

Karla Sofía Gascón se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles del cine los últimos meses, y aunque la actriz estuvo nominada a un Oscar por su papel principal en la película Emilia Pérez, su repercusión ha ido mucho más allá de este hito.

Esta noche es la invitada de El Hormiguero, programa que la intérprete visita por segunda vez. Su primera aparición en el espacio de Trancas y Barrancas no tardó en ser comentada en redes sociales, y ahora llega de nuevo para presentar su nuevo libro, Lo que queda de mí.

Se trata de una de las primeras apariciones públicas de Karla Sofía Gascón tras haberse retirado una temporada a causa de una polémica creada por la controversia que generaron algunos tuits antiguos. Repasamos cómo ha ido la imagen pública de la intérprete desde su nominación al Oscar hasta día de hoy.

De sus polémicos tuits al no perdón de Karla Sofía Gascón

Después de saltar a un primer plano por la película Emilia Pérez, la cual le valieron varios galardones (Premios del Cine Europeo 2024 y Globos de Oro 2025), se viralizaron el 30 de enero tuits antiguos de la actriz recopilados por la periodista Sarah Hagi.

En ellos compartía opiniones ofensivas sobre distintos temas, como George Floyd, el islam, la diversidad y los mismos Premios Oscar. Las publicaciones se expandieron pro todas partes del mundo.

Su propia compañera de Emilia Pérez, Zoe Saldaña, se pronunció sobre ello en The Hollywood Reporter: "Me pone muy triste porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún colectivo".

La disculpa de Karla Sofía Gascón llegó el 1 de febrero. La protagonista de la polémica pidió perdón "a todos aquellos que se hayan sentido mal". "Tengo muchas cosas que aprender en este mundo, las formas son mi defecto principal. [...] No puedo reparar mis actos del pasado, solo puedo decir que hoy no soy la misma persona que hace 10 o 20 años", dijo, recalcando que ha pasado "de vivir una vida normal a una vida en lo más alto en tan solo seis meses".

"Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista (se sorprenderán cuando descubran que una de las personas más importantes en mi vida actual y que más quiero es musulmana) ni ninguna de las cosas por las que me han juzgado y condenado sin juicio y sin opción a explicar su verdadera intención", añadió.

"Siempre he luchado por una sociedad más justa y por un mundo de libertad, de paz y de amor. Jamás apoyaré las guerras, el extremismo religioso o la opresión de las razas y los pueblos", resaltó en la disculpa.

Tan solo un día después la CNN pudo hablar con la actriz en una entrevista donde se mostró muy afectada por todo lo que estaba viviendo a causa de los tuits. "¿Por qué me están haciendo esto? ¿Por qué mi familia tiene que estar llorando? Dos días encerradas en casa, en Londres, que nos fuimos como si fuéramos... me voy a callar. Nos fuimos como si fuera yo un monstruo terrible, con mi hija llorando", comentó.

El 3 de febrero la actriz se mostró más molesta con la situación, y volvió a publicar un comunicado por Instagram por sus tuits, según ellas "sacados de contexto": "No puedo creer que alguien pueda pensar que alguna vez en mi vida he ensalzado la figura de ningún dictador o el nazismo, cuando precisamente no paro de denunciar que tengamos cuidado porque estamos regresando a esos tiempos oscuros con las personas que copian sus comportamientos".

Por último, después de señalar que la humanidad es un "asco", se mostró firme con su postura: "No voy a pedir perdón por algo que no soy. Jamás. Soy responsable de lo que siento y digo, no de lo que los demás piensan que siento y digo, ni de lo que los demás interpreten de lo que digo".

La crítica del director de Emilia Pérez y la desaparición pública de la actriz

El 5 de febrero, el director de Emilia Pérez, Jacques Audiard, criticó duramente a la actriz española en una entrevista para Deadline. "Me resulta muy difícil recordar el trabajo que hice con Karla Sofía. La confianza que compartíamos, el ambiente excepcional que teníamos en el plató que, efectivamente, estaba basado en la confianza. Y cuando tienes ese tipo de relación y de repente lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de ser odiadas, por supuesto que esa relación se ve afectada. Es como si cayeras en un agujero. Porque lo que dijo Karla Sofía es imperdonable", sentenció el cineasta francés.

Audiard, que negó haber hablado con la actriz, dijo que Gascón se estaba "haciendo la víctima" y que estaba "en un camino autodestructivo". "¿Por qué se hace daño a sí misma? ¿Por qué? No lo entiendo, y tampoco entiendo por qué está dañando a personas que eran muy cercanas a ella. Pienso en cómo perjudica a los demás, en cómo perjudica al equipo y a toda esa gente que ha trabajado tan duro en esta película. Pienso en mí, pienso en Zoe [Saldaña] y en Selena [Gomez]. No entiendo por qué sigue haciéndonos daño", añadió.

El 7 de febrero, dos días después de las palabras de Jacques Audiard, la actriz española anunció que abandonaba la esfera pública para no perjudicar a su equipo. "Siguiendo la entrevista de Jacques, que entiendo, he decidido, por la película, por Jacques, por el elenco, por el increíble equipo que lo merece, por la hermosa aventura que todos vivimos juntos, dejar que el trabajo hable por sí mismo, esperando que mi silencio permita que la película sea apreciada por lo que es: una hermosa oda al amor y la diferencia", escribió en Instagram.

"Me disculpo sinceramente con todos los que han sido lastimados en el camino", añadió, pidiendo perdón de nuevo. Cumpliendo con su promesa, Karla Sofía Gascón desapareció del ojo mediático. Así, la actriz no acudió ni a la gala de los Premios Goya 2025 del 8 de febrero ni a los Premios BAFTA 2025 del 16 del mismo mes.

Por otra parte, Jacques Audiard quiso mencionar a Gascón cuando recogió su premio BAFTA a Mejor película de habla no inglesa por Emilia Pérez, y esta vez desde el cariño. "Quiero agradecer a todos los maravillosos artistas que dieron vida a esta película", dijo. "Mi querida Zoe, mi querida Selena, Giorgini, Paul, Juliet, Camille, Clément, Julia y su equipo, pero también a ti, mi querida Karla Sofía, a quien mando un beso".

La opinión pública de los invitados a los Goya

Pese a la ausencia de Karla Sofía Gascón sí llegó la opinión de los asistentes de los Goya sobre lo ocurrido. "Los tuits son tremendos y es muy condenable y criticable. Cuando una escribe algo así hay consecuencias, pero a la vez creo que hay algo desproporcionado", dijo Macarena García.

"Si se trata de defender la tolerancia, la tolerancia también va acompañada de la compasión, y hay un linchamiento", opinó J.A. Bayona, mientras Lola Índigo dijo: "Creo en la reinserción y que la gente puede aprender de sus errores".

Javier Ambrossi y Javier Calvo se pronunciaron también. "Creo que tendremos que reflexionar, y por mi parte, aunque condeno todo tipo de racismo e intolerancia hacia minorías, no quiero seguir formando parte del señalamiento, porque ya fue", expresaba Calvo.

A colación de lo que está sucediendo, como ambos son productores de Las malas, una película en la que se anunció que una de las protagonistas sería Karla Sofía Gascón, Ambrossi abordó cómo se afronta el proyecto: "Las grandes decisiones con una protagonista es de la productora que lidera esto. Lo que yo sé es que se lo quieren tomar con mesura, pero no es algo que podamos decidir nosotros".

La presencia de Karla Sofía Gascón en los César y los Oscar

Karla Sofía Gascón reapareció públicamente en los César, los premios más prestigiosos de cine francés, y pocas horas después el público volvería a verla en los Premios Oscar durante la noche del 2 al 3 de febrero, aunque no posó en la alfombra roja.

Así, no faltó a la mayor cita del mundo del cine, donde estaba nominada a Mejor actriz protagonista por su papel en Emilia Pérez. Al final, los pronósticos se cumplieron y la intérprete de Alcobendas no consiguió la estatuilla, algo que se esperaba tras la polémica generada por sus tuits antiguos con tintes racistas.

El 10 de marzo Karla Sofía Gascón reapareció públicamente en España durante los Premios de la Unión de Actores y Actrices, donde fue galardonada como Mejor Actriz en Producción Internacional.

En su discurso expresó su gratitud y abogó por un ambiente con más amor y menos odio. ​"Yo quería ser un ejemplo de superación, siento no haberlo podido ser de la manera que me hubiera gustado, pero seguiré luchando y trabajando porque amo mi trabajo", compartió.

Sus últimas apariciones con plataformas

Desde sus apariciones de nuevo la polémica se ha suavizado mucho, tanto que se ha convertido hasta en un meme. Y no solo por parte de los usuarios de redes sociales, sino también son las plataformas las que se han 'reconciliado' con la controversia y, por ende, con Karla Sofía Gascón.

Filmin anunció el 28 de marzo la llegada de Emilia Pérez a su catálogo con una broma de lo ocurrido junto con la propia actriz. Por otro lado, el consejero delegado de Netflix, Ted Sarandos, ha manifestado públicamente su disposición a volver a trabajar con ella, destacando la importancia de la benevolencia cuando las personas cometen errores.

En cuanto a sus proyectos cinematográficos, Gascón continúa vinculada a la adaptación de la novela Las malas, dirigida por Armando Bo y producida por Los Javis. Estos compromisos indican que, a pesar de sus errores, su carrera sigue adelante con el respaldo de la industria.