Los polémicos tweets de Karla Sofía Gascón, en la alfombra roja de los Goya: esta es la opinión de Lola Índigo, Los Javis...

Pese a no asistir a la gala por la gran polémica que enfrenta, la ausencia de Karla Sofía Gascón en los Premios Goya 2025 no supuso el silencio sobre la controversia provocada por sus tweets racistas y que incitaban al odio de minorías.

Muchos de los asistentes al gran evento, en el que se produjo un sorprendente ex aequo en la categoría a Mejor Película, opinaron sobre todo lo que estaba ocurriendo con la protagonista de Emilia Pérez a raíz de traer de vuelta esas publicaciones de su pasado.

La mayoría de los actores y demás personalidades que fueron preguntadas por ello condenaron cualquier tipo de incitación al odio en redes sociales. No obstante, también señalaron, en algunos casos, el odio desmedido de vuelta que está recibiendo la actriz.

"Los tweets son tremendos y es muy condenable y criticable. Cuando una escribe algo así hay consecuencias, pero a la vez reo que hay algo desproporcionado y también hay que revisar, porque quizás hay cierta hipocresía... Yo no estoy a favor de linchar a nadie a este nivel", expresó Macarena García, una de las protagonistas de la velada por su nominación a Mejor actriz de reparto por la película Casa en flames, peor también por su relación con Enric Auquer.

J. A. Bayona también quiso dar su opinión sobre el tema, desde una visión cinematográfica: "Todo lo que está pasando con Karla Sofía Gascón me provoca mucha tristeza porque hay una gran película detrás y evidentemente se ha equivocado y sus mensajes son inexcusables. Seguramente o estaba preparada para vivir lo que ha vivido en poco tiempo, o estaba mal asesorada. Si se trata de defender la tolerancia, la tolerancia también va acompañada de la compasión, y hay un linchamiento".

Lola Índigo, quien se lució sobre el escenario en los Goya en su propia tierra, Granada, se mostró también crítica por la situación: "Cada vez hay más muestra de que la huella digital importa y que hay que ser responsable con internet, no solo pro la repercusión de cara al futuro, sino pro el daño que haces a las personas. No obstante, también creo en la reinserción y que la gente puede aprender de sus errores, y hay que saber pedir perdón".

La actriz Carolina Yuste, una de las ganadoras de la noche, también compartió lo que pensaba sobre la polémica: "Es importantísimo reconocer, reparar, entender que has de modificar ciertas cosas y a la vez creo que hay muchas otras personas castigadas de esa manera, y yo no creo en las condenas perpetuas, creo en la recuperación". Asimismo, la actriz ha señalado que al ser Gascón una persona trans, el linchamiento puede ser mayor.

Por otro lado, la opinión de Macarena Gómez sobre la cancelación de Karla Sofía Gascón ha sido la más viral. "Yo no he leído sus tweets, me he enterado de toda la polémica pero no he leído nada. Mi teoría con mi marido es más sencilla: la obra y el arte ha de transcender al artista. Tú vas a ver La última cena […] y luego no juzgas al artista".

Javier Ambrossi y Javier Calvo abordaron también el debate de separar al artista de la obra con el caso de Karla Sofía Gascón. "Creo que tendremos que reflexionar, y por mi parte, aunque condeno todo tipo de racismo e intolerancia hacia minorías, no quiero seguir formando parte del señalamiento, porque ya fue", expresaba Calvo por su parte.

A colación de lo que está sucediendo, como ambos son productores de Las malas, una película en la que se anunció que una de las protagonistas sería Karla Sofía Gascón, Ambrossi ha abordado cómo se afronta el proyecto: "Las grandes decisiones con una protagonista es de la productora que lidera esto. Lo que yo sé es que se lo quieren tomar con mesura, pero no es algo que podamos decidir nosotros".

