"Creí que me ibais a bajar la música": los mejores momentos de Karla Sofía Gascón en 'El Hormiguero'

Karla Sofía Gascón ha visitado este 1 de abril El Hormigueropor segunda vez. La actriz ha vivido así una reaparición en un plató tras haberse apartado del foco mediático por la polémica de los tuits que publicó en el pasado con tintes racistas.

Esta vez, la intérprete ha ido a divertirse con Pablo Motos y las hormigas para promocionar su nuevo libro, Lo que queda de mí. Y su entrevista ha dado momentos que no tardarán en expandirse por redes sociales.

"Creí que me ibais a bajar la música"

El primer momentazo que ha dado Karla Sofía Gascón en El Hormiguero ha llegado nada más sentarse a la mesa, cuando Pablo Motos le ha preguntado qué tal estaba. "Muy bien, creí que me ibais a bajar la música. Y hoy la necesitaba y pensaba que no iba a haber", ha bromeado, en referencia al comentario que le hizo al presentador en su primera visita al programa.

Su intención de tirarse al Sena

En un momento de la entrevista al relatar cómo ha vivido el señalamiento por sus tuits, la actriz ha contado que lo ha pasado mal. "No te creas que he estado tan bien. He llorado mucho, me he sentido como en la Inquisición", ha expresado. Pablo Motos le ha recordado que ella ha confesado que había pensado en "tirarse al río" en París.

"Paseando por el Sena pensé en desaparecer, pero tengo una hija de 14 años a la que afortunadamente no voy a abandonar, y luego vi el agua del Sena...", ha dicho, provocando la risa de todo el plató.

Su actriz favorita para el Oscar a Mejor Actriz

Cuando Pablo Motos le ha preguntado sobre si cree que la controversia afectó al resultado de los Oscar, pues ganó en su categoría la actriz Mikey Madison, la invitada ha sido clara: "Confío en que ningún miembro de ninguna de las Academias por las que he sido nominada me haya valorado a mí por una cosa que no sea la artística. Confío en ello, ojalá haya sido así".

En clave de humor, ha hablado de quién era para ella la mejor actriz y la que se merecía el galardón: "¿Quieres saber quién era para mí la favorita? Yo".

¿Cómo entró a los Oscar?

Cuando Pablo Motos le ha preguntado por qué no pasó por la Alfombra Roja, la actriz ha desviado el tema: "Entré por donde entran los más grandes: por la cocina".

"Yo que he estado en MasterChef Celebrity pensé en ayudarles a los chavalitos", ha bromeado. Sobre cómo son las cocinas de Dolby Theatre de Los Ángeles, Gascón ha dicho: "Están preciosas, y daba ganas de ponerse a cocinar con ellos. Parecía que estaban acostumbrados y que decía: 'Venga, otra. Steven Spielberg y Karla Sofía Gascón'".

Ha reconocido que no fue la primera vez que entró por ahí, pues cuando ha estado acompañada por personas como Selena Gomez se suele pasar por ahí.