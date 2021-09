Katherine Heigl da su versión de por qué se fue de 'Anatomía de Grey'

La reputación de la actriz Katherine Heigl cambió por completo en los premios Emmy de 2008. La doctora Izzie Stevens de Anatomía de Grey fue la sorpresa de esa edición. A pesar de que su trabajo en la serie fue reconocido con la nominación a Mejor actriz de reparto, Heigl decidió renunciar a la candidatura. Según dijo, no sentía haber tenido durante la temporada un papel relevante para justificar una nominación a los Emmy y, en un esfuerzo por mantener la integridad de la Academia, retiró su candidatura.

Dos años después dejó la serie, sin dar más explicaciones. En lugar de reincorporarse tras su baja de maternidad, directamente no apareció en el rodaje. Los rumores no tardaron en llegar, dejándola en muy mal lugar.

Ahora la actriz ha roto silencio y ha contado los verdaderos motivos que le impulsaron a abandonar la serie tras seis temporadas dando vida a uno de los papeles principales y más seguidos por los espectadores.

¿Qué llevó a Katherine Heigl a dejar 'Anatomía de Grey'?

Heigl ha contado que tomó la decisión por razones familiares, y no por ningún problema que sucediese tras las cámaras.

En 2007, la actriz se casó con Josh Kelley, cantante y compositor estadounidense de música country, y dos años más tarde, adoptaron a su hija Naleigh, la cual cambió por completo las prioridades de Katherine.

De acuerdo con la actriz, el hecho de empezar a formar una familia lo cambió todo. "Cambió mi deseo de trabajar a jornada completa. Conseguí una baja por maternidad y pude ser madre, y eso cambió toda mi perspectiva. Ese fue realmente el punto de inflexión. Así que antes de volver, volví a hablar con Shonda sobre mi deseo de marcharme", recoge en exclusiva Daily Telegraph.

Heigl esperó en casa hasta que le dieron el "OK oficial de que ya no estaría en la serie". Antes había intentado crear un horario para compaginar trabajo y familia y pasar más tiempo con su hija, pero fue un fracaso.

"No había una forma buena de compaginar el horario de trabajo de manera que no afectara negativamente al equipo o al reparto. No me parecía justo, ni para ellos ni para la serie, pedirles que se estiraran la jornada para saciar mis necesidades", ha contado la actriz, insistiendo en que los rumores que decían que no quería volver eran “completamente falsos”.

Arrepentiada de su mala imagen

La decisión de no hablar hasta ahora han dañado la imagen de Heigl, que ahora se arrepiente de no haber hablado antes.

Katherine Heigl ha hecho frente a los comentarios negativos, tanto de la prensa como de los seguidores de la serie, que recibió tras tomar su marcha y dar un cambio de rumbo en su carrera profesional y vida personal: "Lo de desagradecida es lo que más me molesta. Y es mi culpa. Dejé que fuera percibida de esa manera. Claro que soy agradecida. ¿Cómo no lo voy a ser?".