El impresionante rap improvisado de Arkano en La Voz Kids: '¡Habéis ido a hacer daño!'

"¡Habéis ido a hacer daño, eh!", dijo el alicantino al terminar el difícil reto al que le sometieron los coaches, con palabras como “supercalifragilisticoespialidoso”, que le regaló el propio Melendi, "murciélago", "helicóptero" o “alma”.

Arkano logró arrancar una sonada ovación que se extendió a redes sociales, donde los fans del rapero lo tenían claro: "Podemos por favor ya hacerle un altar a Arkano", ¡sin duda! WOW! 🔥

PRIMERA NOCHE DE BATALLAS

La primera noche de Batallas en ‘La Voz Kids’, ha estado cargada de emoción y, además de los primeros robos, hemos podido ver los duelos a tres voces de los talents. ¡Repasamos los mejores momentos!

Las primeras tandas de talents se han enfrentado de tres en tres en las Batallas, haciendo muy difícil la tarea tanto de los coaches, David Bisbal, Rosario Flores, Melendi y Vanesa Martín, como de los asesores, Niña Pastori, Lolita Flores, Arkano y Pastora Soler, de elegir a los mejores de cada actuación.

EL EQUIPO DAVID BISBAL

Los primeros en actuar fueron los talents del equipo de David Bisbal, Hugo Sánchez, Juan Miguel Cortés y Salvador Bermúdez, con el tema ‘Amiga mía’, de Alejandro Sanz. Tras dudar, David Bisbal y Niña Pastori se decantaron por la voz de Salvador Bermúdez, momento que aprovecharon Melendi y Arkano para hacerse con Juan Miguel Cortés:

Adriana Tonda, Alba Aguilar y Giada Alessio interpretaron ‘Homeless’, de Leona Lewis, en un impresionante duelo del que Alba Aguilar salió vencedora:

EL EQUIPO MELENDI

El siguiente equipo en batirse en duelo fue el de Melendi con Julio Gómez, Olivia Fernández y Luis Giménez cantando en la primera tanda el tema de Sam Smith, ‘Im not the only one’. Tras muchas dudas, Melendi y Arkano se decantaron por el joven talent que se la jugó cantando y tocando la guitarra, Julio Gómez.

Después le tocó el turno a la chicas, y Julia Gonçalves, María Fernández y Sofía Esteban defendieron el difícil ‘Me & Mr. Jones’, de Amy Winehouse, y Sofía destacó sobre sus compañeras de equipo.

EL EQUIPO ROSARIO

La Batalla del equipo de Rosario fue un dulce homenaje a Niña Pastori, asesora de David Bisbal, con Lidia España, Natalia Barone y Chavito cantando ‘La habitación’. Finalmente, las hermanas Flores eligieron a Chavito para que continuara con ellas.

EL EQUIPO DE VANESA MARTÍN

Eva Paul, Laura Bautista y Marcos Díaz interpretaron el complicadísimo ‘What about us’ de Pink, siendo la voz de Marcos la que conquistó a su coach Vanesa y su asesora Pastora Soler.

¡El martes que viene siguen las Batallas de 'La Voz Kids' en Antena 3!