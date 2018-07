Lady Gaga canta Bad Romance, Poker Face, Perfect Illusion y hasta grita al tráfico en su Carpool Karaoke

JUNTO A JAMES CORDEN

¡Ya está aquí el Carpool Karaoke de Lady Gaga con James Corden! La cantante se ha subido al coche con la clara intención de pasar un buen rato, y se nota. Gritos al tráfico al ritmo de 'Move Bitch Get Out Da Way', de Ludacris, bailes y un repaso por los temas más conocidos como 'Perfect Illusion', 'Bad Romance', 'The Edge of Glory', 'Born This Way', 'Poker Face' e incluso 'Million Reasons', de su último disco Joanne, ¡a todo volumen en el asiento delantero! ¡E incluso conduciendo! ¡Te encantará!