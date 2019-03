Lágrimas y mucho talento en la última batalla de 'La Voz'

Luis Fonsi y David Bustamante; Paulina Rubio y Antonio José; Antonio Orozco y Karol G; y Pablo López y Miriam Rodríguez han vivido una de las noches más intensas de 'La Voz' en la útima fase de Las Batallas, donde se cierran los equipos que pasarán a los Directos del programa

MEL VS LION

Una de las batallas más difíciles de la noche sin duda ha sido la de Mel y Lion, dos de los 'talents' más carismáticos del equipo de Luis Fonsi y David Bustamante. Con una espectacular versión de 'Havana' de Camila Cabello donde cada uno ha imprimido su huella personal, elegir quién continuaba en el concurso era una de las decisiones más duras de la noche. Finalmente, Fonsi ha decidido quedarse con Lion para los directos.

APRYL SCEMAMA VS JAVIER ERRO

Los talents del Equipo de Pablo López y Miriam Rodríguez se baten en la Batalla con la canción ‘Another love’ de Tom Odell. La delicadeza de Javier Erro frente a la dulzura de Apryl Scemana, ha sido todo un duelo de sensibilidades en esta batalla que finalmente ha vencido el navarro.

LORENA FERNÁNDEZ VS ELENA VARGAS

Lorena Fernández se enfrentó a Elena Vargas con la canción ‘A que no me dejas’ de Alejandro Sanz en un duelo que derrochó arte por los cuatro costados. Finalmente Antonio Orozco y Karol G se decantaron por Lorena Fernández para continuar en el programa.

GIOSY VS VIKI LAFUENTE

Giosy y Viki Lafuente saltaron al ring de 'La Voz' para batirse en duelo a ritmo de 'The Show Must Go On' de Queen. Pese a que Viki había tenido una mala semana debido a problemas con su garganta, consiguió reponerse en la actuación siendo la escogida por Paulina Rubio y Antonio José para pasar a los Directos.

AUBA ESTELA MURILLO VS TOMÁS BASSO

Llegaba la segunda gran decisión de la noche para Pablo López y Miriam Rodríguez con el duelo entre Auba y Tomás Basso interpretando 'Si tú no vuelves' de Miguel Bosé. Una actuación llena de emoción contenida que finalmente se alzó con el triunfo de Auba para continuar en el programa.

ROLITA VS ALEX PALOMO

Los talents del equipo de Luis Fonsi y David Bustamante se baten en la Batalla de ‘La Voz’ con dos estilos totalmente diferentes. La autenticidad de Alex Palomo frente a la potencia de Rolita interpretando el tema ‘Maggi May’ de Rod Stewart con versión en inglés y en español.

TERESA FERRER VS MARCELINO DAMION

El magnetismo de Teresa Ferrer frente al estilo único de Marcelino Damion interpretando ‘Sign of the times’ de Harry Styles supuso una complicada decisión para Antonio Orozco y Karol G, que finalmente se decantaron por el catalán.

ADRIANA ROSA VS SUSANA MONTAÑA

Paulina Rubio y Antonio José se enfrentaban a la última decisión de la noche escogiendo entre la juventud y dulzura de Susana Montaña y el poder de atracción de Adriana Rosa. Ambas se batieron en un espectacular duelo de divas con ‘I’ll stand by you’ de The Pretenders. Susana ha sido la última 'talent' en pasar a los Directos de La Voz.

Por tanto, los 16 finalistas de La Voz son…

Pablo López

Andrés Martín

Palomy

Javier Erro

Auba Estela

Luis Fonsi

Linda Rodrigo

María Espinosa

Lion

Álex Palomo

Paulina Rubio

Ángel Cortés

Marlo

Viki Lafuente

Susana Montaña

Antonio Orozco

Javier Moya

Lia Kali

Lorena Fernández

Marcelino Damion

¡La suerte está echada! Comienza la fase de los Directos el próximo miércoles 20 en Antena 3. ¡No faltes!