Luis Zahera, uno de los actores más demandados: de su éxito en 'Celda 211' hasta llegar a 'As Bestas' y 'Tierra de nadie'

Luis Zahera no necesita carta de presentación: el actor gallego lleva años presente en multitud de películas y series aclamadas de nuestro país, convirtiéndose en uno de los rostros más aplaudidos de la actuación patria.

Su carrera ha ido creciendo, primero paulatinamente y en el último periodo exponencialmente. Pero antes de triunfar a nivel nacional, Zahera se hizo famoso en Galicia, gracias a un papel de obrero petrolero en la serie Mareas Vivas, de TVG.

Los inicios de Zahera: desde su familia hasta sus estudios en teatro

Natural de Santiago de Compostela, Zahera siempre había sentido pasión por la interpretación gracias al ambiente cultural de su ciudad natal. El gallego creció en una familia con cuatro hermanas mayores, y de ello ha hablado en varias ocasiones, como en el podcast de Endor Technologies: "Cuando eres el pequeño de una familia numerosa te toman el pelo".

De esta familia con tantas mujeres también ha retratado él mismo en su monólogo Chungo: "Mi madre era la que mandaba y vivir en un matriarcado es hermoso. Creo que todo son ventajas y que las mujeres deben gobernar".

Sus inicios en la actuación se remontan al teatro gallego. Gracias a las compañías locales, el actor se abrió paso en las producciones gallegas. Pese a esto tenía un problema: no le gustaban los castings. Así lo contó para Endor Technologies: "No era capaz de ir, me impresionaba aquello tanto... Era una impotencia que tenía yo".

A causa de este miedo escénico, su madre habló con un contacto en Nueva York y fue en Estados Unidos donde el actor "espabiló". "Allí aprendí a llamar por teléfono, a hacer gestiones, a buscar trabajo, a buscarme la vida...", contó en el citado podcast. Gracias a ello perdió la vergüenza para pedir que le vieran como actor.

Para él estuvo "en el sitio justo en el momento indicado". "Fui etapa por etapa pero me acompañó mucho la suerte del momento", confesó en dicho programa. Y es que lo que le atrapó de la actuación fue la obra de teatro Ángelica, en el umbral del cielo.

No fue hasta los años 80 cuando empezó en el cine, concretamente en Divinas palabras, pero su gran éxito fue televisivo, con Mareas Vivas.

Esta ficción le abrió paso a la televisión nacional, en la que debutó en la serie Sin tetas no hay paraíso. En esta producción interpretó El Petur, donde se consagró como un actor versátil.

Sus grandes interpretaciones: Celda 211, El Reino, As bestas...

Este talento y carisma se potenció muchísimo más cuando Luis Zahera destacó notablemente en la gran pantalla con la película Celda 211. Allí interpretó a Releches, un papel memorable que marcó un antes y después en su carrera.

Gracias a trabajos como ese Zahera acumula más de 90 papeles como actor, en los que ha indagado en distintos géneros, como en series destacadas como La Unidad y Sky Rojo y películas como Pájaros.

Como muchos actores, Zahera ha tenido que escuchar siempre eso de "aprovecha la racha", tal y como cuenta en Endor Technologies: "Tardé muchísimo tiempo en darme cuenta en que trabajo en algo divertidísimo […] Soy un poco yonqui del trabajo, me gusta mucho […] Aunque me considero un privilegiado […] Siempre tienes la paranoia de que puedes acabar debajo del puente, y es cierto que intento abarcarlo todo".

En 2018, su papel como político corrupto en El reino (película de Rodrigo Sorogoyen) le llevó a ganar el Premio Goya al Mejor Actor de Reparto. En 2022 Luis Zahera volvió a conseguirlo con As bestas bajo la dirección del mismo director, donde consiguió su segundo Premio Goya al Mejor Actor de Reparto a través de este thriller rural.

Ahora se enfrenta a la película Tierra de nadie, donde hace "de bueno", algo que le gusta mucho después de haber estado encasillado en el villano.

En cuanto al ego de ser actor, Zahera se muestra muy humilde con sus méritos en la profesión: "Mi cumbre era ser un secundario y trabajar con esto, y se ha superado con creces". "La gente me para por la calle y me dice: 'Qué de moda estás'. Y me gusta que me lo digan, porque estoy disfrutando de este momento", reflexionó en el mencionado podcast.